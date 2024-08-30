Недавно в Ирландии с полок супермаркетов исчезли все огурцы. Причиной тому стало вирусное TikTok-видео от одного блоггера, которое все захотели повторить у себя дома.

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Началось все с жителя Канады Логана Моффитта, которого в TikTok называют "огуречным парнем". В результате рецепт, который он опубликовал, стал настоящим хитом, а фермеры не смогли справиться со стремительным ростом популярности огурцов.

Кроме огурцов, с полок супермаркетов также смели и остальные ингредиенты, которые понадобятся для этого рецепта, а именно: рисовый уксус, кунжутное масло, масло чили и чеснок. Этот рецепт совершил в соцсети настоящий взрыв, ведь поразил людей своей простотой. Однако фермеры говорят, что в это время года нехватка огурцов на фермах является нормальным явлением. Многие люди возвращаются домой из летнего отдыха и создают дополнительную нагрузку на поставки. Но почему это касается именно огурцов, они так и не объяснили.

Кстати, Логан Моффитт постоянно выпускает рецепты на своей странице, каждый из которых обязательно связан именно с огурцами. Коронная фраза тиктокера звучит следующим образом: "Иногда тебе просто нужно съесть целый огурец". Именно с нее он начинает практически каждое новое видео, где представляет рецепты блюд с использованием этого овоща.

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