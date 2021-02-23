В Ирландии запретили называть хлебом булочки из фаст-фуда

Хлеб в сэндвичах сети ресторанов быстрого питания Subway с точки зрения закона не имеет права называться хлебом. Такой вердикт вынес Верховный суд Ирландии.

В суд подавала компания Bookfinders Ltd., которая владеет франшизой на сеть Subway в Ирландии, пишет Irish Independent.

Представители компании пытались доказать в суде, что их сэндвичи готовят с использованием хлеба. Признание этого факта позволило бы фирме получить право на налоговые льготы: все дело в том, что хлеб как основной продукт питания в Ирландии не облагается НДС.

В Ирландии налоговые послабления предусмотрены для хлеба Законом о налоге на добавленную стоимость с 1972 года. Закон предусматривает, что в продукции, чтобы она имела право называться хлебом, вес таких ингредиентов, как сахар, жир и улучшитель хлеба не должен превышать 2% от веса муки в тесте.

В булочках, которые для своих сэндвичей использует сеть фаст-фуда в Ирландии, на сахар приходится 10% от веса муки. Это в пять раз больше установленной нормы, поэтому продукт по закону не может называться хлебом. В связи с этим сеть ресторанов быстрого обслуживания не может рассчитывать на льготы и вынуждена платить НДС по совокупной ставке 9,2%.

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