В каких продуктах больше всего воды: диетолог дала ответ

Все мы прекрасно знаем, что в летние, жаркие дни обязательно нужно выпивать 1,5 литра чистой воды в день. Но не стоит забывать, что есть очень много продуктов, которые на 90% состоят из воды и их в вашем рационе должно быть более, чем достаточно.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram поделилась перечнем продуктов, которые способны очень хорошо помочь переносить жару, так как в них много воды.

Специалист отметила, что "летняя" еда и напитки могут дать неоценимую помощь в жару, способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар.⁣⁣⠀

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Овощи:

листовой салат

огурцы

сельдерей

помидоры

свекла

Фрукты:

арбузы

дыни

Фус добавила, что все листовые овощи также оказывают отличный охлаждающий эффект, а также они богаты калием, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения.⁣⁣⠀

В жару стоит отказаться от сладким газированных напитков, а также кофе и спиртного.

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