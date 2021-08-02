В каких продуктах больше всего воды: диетолог дала ответ
Все мы прекрасно знаем, что в летние, жаркие дни обязательно нужно выпивать 1,5 литра чистой воды в день. Но не стоит забывать, что есть очень много продуктов, которые на 90% состоят из воды и их в вашем рационе должно быть более, чем достаточно.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram поделилась перечнем продуктов, которые способны очень хорошо помочь переносить жару, так как в них много воды.
Специалист отметила, что "летняя" еда и напитки могут дать неоценимую помощь в жару, способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар.⠀
Овощи:
листовой салат
огурцы
сельдерей
помидоры
свекла
Фрукты:
арбузы
дыни
Фус добавила, что все листовые овощи также оказывают отличный охлаждающий эффект, а также они богаты калием, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения.⠀
В жару стоит отказаться от сладким газированных напитков, а также кофе и спиртного.
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