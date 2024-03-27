Плов – очень простое в приготовлении блюдо, которое можно готовить с любым мясом, овощами, специями и чесноком. Готовить его можно в кастрюле, сковороде и даже в духовке и в мультиварке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, рассыпчатого плова с мясом, овощами и специями.

Видео дня

Совет: чтобы плов был рассыпчатым, его лучше всего готовить в мультиварке!

Ингредиенты:

говядина (лопатка) – 700 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 головка

рис (долгозернистый пропаренный) – 390 г

приправы к плову – 12 г

соль – 2 ч. л. (без горки)

вода – 650 мл

масло – 45 мл (5-6 ст.л.)

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте большими кубиками, морковь большой соломкой.

2. В чашу мультиварки добавьте масло, затем нарезанное большими кусками мясо, лук и морковь и обжарьте 7-10 минут. Чтобы мясо получилось очень нежное, не жесткое, нужно его залить горячей водой и тушить один час.

3. Далее добавьте специи к плову, соль, все перемешайте и добавьте хорошо промытый рис, выложите сверху не перемешивая.

4. Сверху посередине вставьте головку чеснока, закройте крышкой и включите режим "каша" или "рис/гречка" и готовьте 40 минут.

Когда плов приготовится, перемешайте и можно подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: