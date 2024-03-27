В какой посуде готовить плов, чтобы он был рассыпчатым: делимся советами и рецептом
Плов – очень простое в приготовлении блюдо, которое можно готовить с любым мясом, овощами, специями и чесноком. Готовить его можно в кастрюле, сковороде и даже в духовке и в мультиварке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, рассыпчатого плова с мясом, овощами и специями.
Совет: чтобы плов был рассыпчатым, его лучше всего готовить в мультиварке!
Ингредиенты:
- говядина (лопатка) – 700 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- рис (долгозернистый пропаренный) – 390 г
- приправы к плову – 12 г
- соль – 2 ч. л. (без горки)
- вода – 650 мл
- масло – 45 мл (5-6 ст.л.)
Способ приготовления:
1️. Лук нарежьте большими кубиками, морковь большой соломкой.
2. В чашу мультиварки добавьте масло, затем нарезанное большими кусками мясо, лук и морковь и обжарьте 7-10 минут. Чтобы мясо получилось очень нежное, не жесткое, нужно его залить горячей водой и тушить один час.
3. Далее добавьте специи к плову, соль, все перемешайте и добавьте хорошо промытый рис, выложите сверху не перемешивая.
4. Сверху посередине вставьте головку чеснока, закройте крышкой и включите режим "каша" или "рис/гречка" и готовьте 40 минут.
Когда плов приготовится, перемешайте и можно подавать.
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