В какой посуде готовить плов, чтобы он был рассыпчатым: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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В какой посуде готовить плов, чтобы он был рассыпчатым: делимся советами и рецептом

Плов – очень простое в приготовлении блюдо, которое можно готовить с любым мясом, овощами, специями и чесноком. Готовить его можно в кастрюле, сковороде и даже в духовке и в мультиварке. 

Рассыпчатый плов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, рассыпчатого плова с мясом, овощами и специями. 

Рецепт плова
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Совет: чтобы плов был рассыпчатым, его лучше всего готовить в мультиварке! 

Ингредиенты:

  • говядина (лопатка) – 700 г
  • лук – 2 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • чеснок – 1 головка
  • рис (долгозернистый пропаренный) – 390 г
  • приправы к плову – 12 г
  • соль – 2 ч. л. (без горки)
  • вода – 650 мл
  • масло – 45 мл (5-6 ст.л.)

Способ приготовления: 

1️. Лук нарежьте большими кубиками, морковь большой соломкой.

Морковь и мясо для плова

2. В чашу мультиварки добавьте масло, затем нарезанное большими кусками мясо, лук и морковь и обжарьте 7-10 минут. Чтобы мясо получилось очень нежное, не жесткое, нужно его залить горячей водой и тушить один час.

Мясо с овощами

3. Далее добавьте специи к плову, соль, все перемешайте и добавьте хорошо промытый рис, выложите сверху не перемешивая.

Специи для плова

4. Сверху посередине вставьте головку чеснока, закройте крышкой и включите режим "каша" или "рис/гречка" и готовьте 40 минут.

Сколько готовить плов в мутиварке

Когда плов приготовится, перемешайте и можно подавать. 

Готовый плов

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