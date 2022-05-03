Именно весной, с приходом солнца, хочется легкой и ароматной еды, приготовленной на природе. И это не обязательно должно быть мясо. Можно выбрать сезонные овощи, которых сейчас достаточно, и пожарить их на гриле. Они сохранят свою пользу и отлично сочетаются с другими продуктами.

Идея приготовления ароматных овощей на гриле опубликована на странице irisha_redko в Instagram.

Можно объединить следующие овощи:

кабачок

баклажан

лук

перец

помидоры

грибы

кукуруза

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Ингредиенты для маринада:

оливковое масло – 100 мл

соевый соус – 2-3 ст.л

оливковое масло – 100 мл

соевый соус – 2-3 ст.л

сок лимона – 1 ст.л

соль, перец, сушеный чеснок (по желанию)

чеснок – 2 зубчика

розмарин – 1 веточка

Способ приготовления:

1. Овощи нарезать кольцами шириной до 1-1,5 см. Все кусочки должны быть одинакового размера.

2. Смешать все ингредиенты: оливковое масло, соль, перец, соевый соус, лимонный сок, сушеный чеснок, измельченный чеснок, розмарин, полить им овощи.

3. Перемешать и оставить на 10-15 минут – не дольше.

4. Жарить по любому выбранному методу.

5. Выложить овощи на лаваш. Их можно слегка полить остатками маринада.

7. Кушать с любимым соусом.

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