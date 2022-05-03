В каком маринаде пожарить овощи-гриль: вкусная идея для барбекю
Именно весной, с приходом солнца, хочется легкой и ароматной еды, приготовленной на природе. И это не обязательно должно быть мясо. Можно выбрать сезонные овощи, которых сейчас достаточно, и пожарить их на гриле. Они сохранят свою пользу и отлично сочетаются с другими продуктами.
Идея приготовления ароматных овощей на гриле опубликована на странице irisha_redko в Instagram.
Можно объединить следующие овощи:
кабачок
баклажан
лук
перец
помидоры
грибы
кукуруза
Ингредиенты для маринада:
оливковое масло – 100 мл
соевый соус – 2-3 ст.л
оливковое масло – 100 мл
соевый соус – 2-3 ст.л
сок лимона – 1 ст.л
соль, перец, сушеный чеснок (по желанию)
чеснок – 2 зубчика
розмарин – 1 веточка
Способ приготовления:
1. Овощи нарезать кольцами шириной до 1-1,5 см. Все кусочки должны быть одинакового размера.
2. Смешать все ингредиенты: оливковое масло, соль, перец, соевый соус, лимонный сок, сушеный чеснок, измельченный чеснок, розмарин, полить им овощи.
3. Перемешать и оставить на 10-15 минут – не дольше.
4. Жарить по любому выбранному методу.
5. Выложить овощи на лаваш. Их можно слегка полить остатками маринада.
7. Кушать с любимым соусом.
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