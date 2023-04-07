Шашлык – это одно из любимых блюд, которое готовят независимо от сезона. Самое важное в процессе приготовления – удачно замариновать мясо для того, чтобы оно равномерно пропеклось, получилось мягким и сочным.

В одном из кулинарных блогов (recepty_smachno_) в Instagram был опубликован рецепт простейшего лукового маринада для шашлыка.

Отмечается, что такой способ маринования наиболее удачный, ведь шашлык полностью сохраняет свой мясной вкус, в то же время становится очень сочным и ароматным. Также советуют для приготовления выбирать качественное, свежее мясо и мариновать его не менее 5 часов.

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Ингредиенты:

репчатый лук

соль, перец

подсолнечное масло

мясо

Способ приготовления:

1. Мясо порезать порционными средними кусками.

2. Лук порезать полукольцами, добавить мясо и слегка размять руками, чтобы пустил сок.

3. Добавить к мясу соль, перец и налить масло. Тщательно перемешать будущий шашлык и оставить мариноваться.

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