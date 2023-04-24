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В чем лучше всего замариновать шашлык: мясо будет сочное и нежное
Вкусный, сочный и мягкий шашлык – мясное блюдо, от которого никто не откажется. Для приготовления можно выбирать любое мясо, но самое главное – сделать удачный маринад.
Фудблогер Ника Зинченко (nika.cook.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринада с кефиром и луком для шашлыка.
Ингредиенты:
- лук – 500 г
- кефир нежирный – 1,7 л
- хмели-суннели – 1,5 ст. л.
- базилик свежий – 200 г
- черный перец горошком – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Лук крупно нарезать, переложить в глубокую посуду и размять руками, чтобы выделился сок.
2. Добавить к луку все необходимые специи.
3. Добавить мясо и хорошо перемешать руками.
4. Налить кефир, чтобы он полностью покрыл мясо. Накрыть посуду крышкой и оставить в холодильнике минимум на 5 часов.
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