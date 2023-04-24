Вкусный, сочный и мягкий шашлык – мясное блюдо, от которого никто не откажется. Для приготовления можно выбирать любое мясо, но самое главное – сделать удачный маринад.

Фудблогер Ника Зинченко (nika.cook.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринада с кефиром и луком для шашлыка.

Ингредиенты:

лук – 500 г

кефир нежирный – 1,7 л

хмели-суннели – 1,5 ст. л.

базилик свежий – 200 г

черный перец горошком – 1 ч. л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Лук крупно нарезать, переложить в глубокую посуду и размять руками, чтобы выделился сок.

2. Добавить к луку все необходимые специи.

3. Добавить мясо и хорошо перемешать руками.

4. Налить кефир, чтобы он полностью покрыл мясо. Накрыть посуду крышкой и оставить в холодильнике минимум на 5 часов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: