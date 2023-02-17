В каком соусе приготовить скумбрию: получается очень нежной и сочной
Скумбрия – очень бюджетная и вкусная рыба. И чаще всего ее как раз фаршируют разнообразными овощами. Но чтобы продукт получился действительно сочным и нежным достаточно выбрать правильный соус.
Идея приготовления скумбрии в соусе опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 скумбрии
- 4 ст.л сметаны
- 2 ст.л крепкой горчицы
- соль, перец
- 2-3 лука
Способ приготовления:
1. Подмороженную скумбрию нарезать кусочками по 2 см в толщину.
2. Удалить внутренности и промыть.
3. Сделать соус: сметану, горчицу, соль и перец перемешать, замариновать рыбу в соусе на пол часа.
4. Лук порезать кольцами и положить на пергамент. Сверху на каждое луковое кольцо положить замаринованную скумбрию.
5. Запекать при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета (минут 35-40).
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