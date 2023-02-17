Скумбрия – очень бюджетная и вкусная рыба. И чаще всего ее как раз фаршируют разнообразными овощами. Но чтобы продукт получился действительно сочным и нежным достаточно выбрать правильный соус.

Идея приготовления скумбрии в соусе опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

2 скумбрии

4 ст.л сметаны

2 ст.л крепкой горчицы

соль, перец

2-3 лука

Способ приготовления:

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1. Подмороженную скумбрию нарезать кусочками по 2 см в толщину.

2. Удалить внутренности и промыть.

3. Сделать соус: сметану, горчицу, соль и перец перемешать, замариновать рыбу в соусе на пол часа.

4. Лук порезать кольцами и положить на пергамент. Сверху на каждое луковое кольцо положить замаринованную скумбрию.

5. Запекать при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета (минут 35-40).

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