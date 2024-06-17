В каком виде яйца самые полезные: делимся рецептом вкусного блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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В каком виде яйца самые полезные: делимся рецептом вкусного блюда для завтрака

Из яиц можно приготовить очень вкусную яичницу, омлет, а также можно просто есть вареные яйца, но важно знать, что желток всегда должен быть жидким после приготовления!

Как вкусно приготовить яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яиц со свежими овощами и колбасой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • яйца – 4 шт. 
  • масло – 30 грамм
  • томат
  • колбаса
  • петрушка и лук
  • паприка, творожная соль, перец⠀

Способ приготовления: 

1. В форму выкладываем кусочек масла, томат и колбасу кубиками, измельченную петрушку. Туда же добавьте 2 яйца, паприку, соль, черный перец.

Сырые яйца для блюда

2. Запекайте в разогретой до 180 С духовке 15 минут.

Приготовление блюда

При подаче посыпьте зеленым луком и пармезаном!

Готовое блюдо

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