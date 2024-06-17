Из яиц можно приготовить очень вкусную яичницу, омлет, а также можно просто есть вареные яйца, но важно знать, что желток всегда должен быть жидким после приготовления!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яиц со свежими овощами и колбасой.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

масло – 30 грамм

томат

колбаса

петрушка и лук

паприка, творожная соль, перец⠀

Способ приготовления:

1. В форму выкладываем кусочек масла, томат и колбасу кубиками, измельченную петрушку. Туда же добавьте 2 яйца, паприку, соль, черный перец.

2. Запекайте в разогретой до 180 С духовке 15 минут.

При подаче посыпьте зеленым луком и пармезаном!

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