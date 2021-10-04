В Киеве созрели каштаны: какие из них можно есть

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,8 т.
В Киеве созрели каштаны: какие из них можно есть

Столица Украины всегда славилась большим количеством каштанов на аллеях. Жителям города очень повезло, ведь именно сейчас в Киеве созрели эти плоды, а некоторые из них даже можно есть. Об этом сообщает Первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко на своей сторнце в Facebook.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как правильно приготовить каштаны, чтобы они были вкусными.

Вадим Кириленко отмечает, что особый французский сорт созрел в Митрополичьем саду. Именно такие каштаны можно есть.

Как запекать каштаны рассказывает фудблогер retro.cz

Запеченные каштаны
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  1. Поместить каштаны в прохладную воду на 40 минут.

  2. Помыть, острым ножом надрезать кожуру.

  3. Выложить в форму для запекания, а сверху накрыть влажным полотенцем.

  4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

  5. Снять полотенце и оставить еще на 40 минут до готовности.

  6. Остудить и снять кожицу.

Закуска с кашатанамы от vitolda_na_kuhne

Каштаны отлично сочетаются с помидорами и апельсином

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Готовые каштаны разрезать пополам.

  2. Морские гребешки разморозить в холодильнике, промыть, обсушить и обжарить на оливковом масле с обеих сторон по 1-2 минуте.

  3. Руколу промыть и просушить.

  4. Черри промыть и разрезать пополам.

  5. Аспарагус залить кипятком на 2-3 минуты, слить и обдать холодной водой для сохранения цвета.

  6. Приготовить соус: смешать апельсиновый сок, горчицу, соль, оливковое масло.

  7. Выложить все ингредиенты на тарелку и полить соусом, сверху присыпать натертым каштаном.

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