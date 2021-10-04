В Киеве созрели каштаны: какие из них можно есть
Столица Украины всегда славилась большим количеством каштанов на аллеях. Жителям города очень повезло, ведь именно сейчас в Киеве созрели эти плоды, а некоторые из них даже можно есть. Об этом сообщает Первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко на своей сторнце в Facebook.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как правильно приготовить каштаны, чтобы они были вкусными.
Вадим Кириленко отмечает, что особый французский сорт созрел в Митрополичьем саду. Именно такие каштаны можно есть.
Как запекать каштаны рассказывает фудблогер retro.cz
Поместить каштаны в прохладную воду на 40 минут.
Помыть, острым ножом надрезать кожуру.
Выложить в форму для запекания, а сверху накрыть влажным полотенцем.
Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Снять полотенце и оставить еще на 40 минут до готовности.
Остудить и снять кожицу.
Закуска с кашатанамы от vitolda_na_kuhne
Ингредиенты:
каштаны отварные или запеченные
морские гребешки
спаржа аспарагус
помидоры черри
руккола
оливковое масло
соль
Способ приготовления:
Готовые каштаны разрезать пополам.
Морские гребешки разморозить в холодильнике, промыть, обсушить и обжарить на оливковом масле с обеих сторон по 1-2 минуте.
Руколу промыть и просушить.
Черри промыть и разрезать пополам.
Аспарагус залить кипятком на 2-3 минуты, слить и обдать холодной водой для сохранения цвета.
Приготовить соус: смешать апельсиновый сок, горчицу, соль, оливковое масло.
Выложить все ингредиенты на тарелку и полить соусом, сверху присыпать натертым каштаном.
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