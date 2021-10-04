В Киеве созрели каштаны: какие из них можно есть

Столица Украины всегда славилась большим количеством каштанов на аллеях. Жителям города очень повезло, ведь именно сейчас в Киеве созрели эти плоды, а некоторые из них даже можно есть. Об этом сообщает Первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко на своей сторнце в Facebook.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как правильно приготовить каштаны, чтобы они были вкусными.

Вадим Кириленко отмечает, что особый французский сорт созрел в Митрополичьем саду. Именно такие каштаны можно есть.

Как запекать каштаны рассказывает фудблогер retro.cz

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Поместить каштаны в прохладную воду на 40 минут. Помыть, острым ножом надрезать кожуру. Выложить в форму для запекания, а сверху накрыть влажным полотенцем. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Снять полотенце и оставить еще на 40 минут до готовности. Остудить и снять кожицу.

Закуска с кашатанамы от vitolda_na_kuhne

Ингредиенты:

каштаны отварные или запеченные

морские гребешки

спаржа аспарагус

помидоры черри

руккола

апельсин

горчица

оливковое масло

соль

Способ приготовления:

Готовые каштаны разрезать пополам. Морские гребешки разморозить в холодильнике, промыть, обсушить и обжарить на оливковом масле с обеих сторон по 1-2 минуте. Руколу промыть и просушить. Черри промыть и разрезать пополам. Аспарагус залить кипятком на 2-3 минуты, слить и обдать холодной водой для сохранения цвета. Приготовить соус: смешать апельсиновый сок, горчицу, соль, оливковое масло. Выложить все ингредиенты на тарелку и полить соусом, сверху присыпать натертым каштаном.

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