В сеть выложили рецепт 1955 года: вы бы такое не ели

В сети появился необычный салат из бананов. Готовится он всего из двух ингредиентов: из бананов и заправки. В качестве заправки предлагается... майонез.

Рецепт, который был опубликован в кулинарной книге за 1955 год, на своей страничке в Twitter выложила пользователь @pharmazzzevt. "Было скучно. Нашла старую кулинарную книгу за 1955 год. Полистала немного. Ловите шедевр", – подписала фото девушка.

Фруктовый салат всего из двух ингредиентов. Источник: Тwitter/pharmazzzevt

В рецепте предлагается почистить бананы от кожуры, нарезать их кружочками и заправить майонезом. Пользователи Twitter оставили под постом множество колких комментариев:

Откуда в 55 году бананы?

Майонез чесночный нужно, так вкуснее.

Что не так с советской кулинарией и майонезом? Как будто сглазили. Куда его только не пихать, и я до сих пор не могу понять, почему?.

Чисто гипотетически, если это сорт бананов плантан, то их можно пожарить и съесть с майонезом. Если любите эксперимент, можете попробовать, на вкус как сладковатая картофель.

Я когда-то решил отомстить двоюродной сестре и в ее фарш для котлет набросал бананов. Я думал, что я идиот, но оказался знатоком русской кухни.

Тот салат сверху – еще большее извращение! Мандарины, яблоки, чернослив, соль, сахар, майонез и сметана. И вишенка на тортике – сельдерей.

Что касается последнего комментария, то салат вверху страницы нам, честно говоря, тоже кажется странным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно приготовить вместо шубы и оливье, а также делился рецептами соусов, которыми можно заменить майонез в салатах.

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