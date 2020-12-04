В Украине будут делать кофе из топинамбура

В Ивано-Франковской области планируют производство кофейных напитков на основе органического топинамбура.

Об этом пишет издание AroPortal.ua со ссылкой на Богдана Кобринского, основателя предприятия ООО "Топинамбур". Именно эта компания будет заниматься изготовлением кофе из земляной груши.

По словам Кобринского, его предприятие выращивает овощ на участке площадью 50 га, десять из которых в этом сезоне специально высажены для производства кофе.

"Мы планируем собирать топинамбур в течение зимы-весны, чтобы определить, в какой период он имеет наилучшие вкусовые качества для производства кофе", — говорит Кобринский.

Пока продолжается исследование, параллельно ведется работа над фасовкой и упаковкой.

"Перерабатывать овощи, то есть сушить в инфракрасной сушилке и перемалывать в порошок, мы будем на специальном оборудовании. Также мы разрабатываем технологию, которая позволит делать из топинамбура растворимый кофе", — отмечает Кобринский.

Топинамбур содержит инулин, естественный инсулин, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови. iStock.com/rezkrr

Главная особенность кофейного напитка из земляной груши — высокое содержание инулина, естественного инсулина, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

"Также напиток имеет низкую калорийность и отличное соотношение жиров и углеводов, то есть отлично подходит тем, кто хочет сбросить вес", – утверждает Кобринский.

Готовится кофейный напиток из топинамбура как и обычный кофе: измельченный порошок заливается холодной водой и варится на медленном огне. Для того, чтобы сварить кофе средней крепости, нужно взять одну столовую ложку порошка и 120-150 мл воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи Университета Бата заявили, что регулярное употребление кофе перед завтраком повышает риск диабета второго типа.