В Японии придумали лапшу для космонавтов

Японская компания Nissin создала лапшу рамен, предназначенную для астронавтов, которые находятся в открытом космосе.

Компания, которая специализируется на производстве полуфабрикатов и лапши быстрого приготовления, модернизировала свой традиционный продукт Cup Noodles: вместо чашки они поместили лапшу в широкий тюбик, пишет издание Hype Beast.

Лапша в Space Cup Noodles более толстая, а бульон – более густой. Это сделали специально, чтобы исключить проблемы в условиях микрогравитации на МКС. В состав классической лапши рамен входят креветки, свиной фарш, яйцо и зеленый лук. Также доступны варианты лапши с морепродуктами и карри.

Разработчики говорят, что такую лапшу можно будет легко приготовить астронавтам на Международной космической станции. В то время как для заваривания обычной лапши в упаковке обычно требуется кипяток температурой 100 градусов, новинка Space Cup Noodles была разработана таким образом, что лапша будет готова даже при использовании воды температурой 70 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые заявили о том, что лапша быстрого приготовления может быть опасной для здоровья.

А китайский фотограф Цзяньхуэя Ляо получил главный приз международного конкурса Food Photographer of the Year за снимок под названием "Лапша из котла", который показывает праздник лапши в честь богини Нувы в округе Шэсянь китайской провинции Хэбэй.

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