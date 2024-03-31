Вафельные котлеты – это замечательное блюдо, когда хочется порадовать близких, но нет много времени на приготовление. Блюдо получается очень сочным и вкусным. А еще ее легко взять с собой в дорогу.

Рецептом вафельных котлет поделилась фудблогер zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, что вафельные котлеты могут служить в качестве основного блюда, а также как хороший перекус.

Ингредиенты

Вафли

Яйца – 4 шт

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Масло

Майонез или сметана – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Куриный фарш 700 гр

Морковь – 1 шт

Лук – 2 шт

Сметана – 2 ст.л.

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Зелень – пучок

Яйца – 1 шт

Соль

Перец

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Морковь натираем на терке и тоже обжариваем. В конце соединяем с луком, формируя зажарку.

3. Все ингредиенты для начинки смешиваем в отдельной емкости, добавляя зажарку.

4. В отдельную емкость вбиваем яйца, добавляем 1 ст.л.сметаны или майонеза и хорошо перемешиваем.

5. На одну вафлю выкладываем начинку и накрываем второй вафлей.

6. Окунаем вафли в яйца со сметаной и выкладываем на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем на маленьком огне под закрытой крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

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