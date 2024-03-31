Вафельные котлеты, которые понравятся всей семье: легкий рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вафельные котлеты, которые понравятся всей семье: легкий рецепт

Вафельные котлеты – это замечательное блюдо, когда хочется порадовать близких, но нет много времени на приготовление. Блюдо получается очень сочным и вкусным. А еще ее легко взять с собой в дорогу.

Рецептом вафельных котлет поделилась фудблогер zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, что вафельные котлеты могут служить в качестве основного блюда, а также как хороший перекус.

Вафельные котлеты, которые понравятся всей семье: легкий рецепт

Ингредиенты

  • Вафли
  • Яйца – 4 шт
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  • Масло
  • Майонез или сметана – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки

  • Куриный фарш 700 гр
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 2 шт
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Зелень – пучок
  • Яйца – 1 шт
  • Соль
  • Перец
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Морковь натираем на терке и тоже обжариваем. В конце соединяем с луком, формируя зажарку.

3. Все ингредиенты для начинки смешиваем в отдельной емкости, добавляя зажарку.

Вафельные котлеты, которые понравятся всей семье: легкий рецепт

4. В отдельную емкость вбиваем яйца, добавляем 1 ст.л.сметаны или майонеза и хорошо перемешиваем.

5. На одну вафлю выкладываем начинку и накрываем второй вафлей.

Вафельные котлеты, которые понравятся всей семье: легкий рецепт

6. Окунаем вафли в яйца со сметаной и выкладываем на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем на маленьком огне под закрытой крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

Вафельные котлеты, которые понравятся всей семье: легкий рецепт

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