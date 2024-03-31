Вафельные котлеты, которые понравятся всей семье: легкий рецепт
Вафельные котлеты – это замечательное блюдо, когда хочется порадовать близких, но нет много времени на приготовление. Блюдо получается очень сочным и вкусным. А еще ее легко взять с собой в дорогу.
Рецептом вафельных котлет поделилась фудблогер zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, что вафельные котлеты могут служить в качестве основного блюда, а также как хороший перекус.
Ингредиенты
- Вафли
- Яйца – 4 шт
- Масло
- Майонез или сметана – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Куриный фарш 700 гр
- Морковь – 1 шт
- Лук – 2 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Зелень – пучок
- Яйца – 1 шт
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Итальянские травы – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
2. Морковь натираем на терке и тоже обжариваем. В конце соединяем с луком, формируя зажарку.
3. Все ингредиенты для начинки смешиваем в отдельной емкости, добавляя зажарку.
4. В отдельную емкость вбиваем яйца, добавляем 1 ст.л.сметаны или майонеза и хорошо перемешиваем.
5. На одну вафлю выкладываем начинку и накрываем второй вафлей.
6. Окунаем вафли в яйца со сметаной и выкладываем на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем на маленьком огне под закрытой крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
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