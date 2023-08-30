Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства
Вафельные рулетики с пюре и сосиской – это блюдо, о котором знает не одно поколение. Это именно тот случай, когда дети захотят есть даже если не голодные, ведь такой перекус очень аппетитный. И готовится он за считанные минуты.
Идея приготовления жареных вафельных рулетиков с сосисками опубликована на странице фудблогерки с ником diali_cooking в Instagram. Особенно удобно сделать такое блюдо, если вы не знаете как использовать остатки пюре.
Ингредиенты:
- картофельное пюре (предварительно отварное)
- вафли
- сосиски
- яйца – 2 шт.
- соль, перец
- немного молока
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Горячее картофельное пюре наносим на лист вафли.
2. Разравниваем и выкладываем сосиску.
3. Скручиваем в рулет.
4. Нарезаем на порционные кусочки.
5. Отдельно смешиваем яйца, молоко, соль и перец.
6. Каждый рулетик обваливаем в яичной смеси.
7. Обжариваем с двух сторон до готовности.
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