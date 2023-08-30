Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
600
Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства

Вафельные рулетики с пюре и сосиской – это блюдо, о котором знает не одно поколение. Это именно тот случай, когда дети захотят есть даже если не голодные, ведь такой перекус очень аппетитный. И готовится он за считанные минуты.

Идея приготовления жареных вафельных рулетиков с сосисками опубликована на странице фудблогерки с ником diali_cooking в Instagram. Особенно удобно сделать такое блюдо, если вы не знаете как использовать остатки пюре.

Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства

Ингредиенты:

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  • картофельное пюре (предварительно отварное)
  • вафли
  • сосиски
  • яйца – 2 шт.
  • соль, перец
  • немного молока
  • масло для обжаривания

Способ приготовления:

Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства

1. Горячее картофельное пюре наносим на лист вафли.

2. Разравниваем и выкладываем сосиску.

Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства

3. Скручиваем в рулет.

4. Нарезаем на порционные кусочки.

Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства

5. Отдельно смешиваем яйца, молоко, соль и перец.

Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства

6. Каждый рулетик обваливаем в яичной смеси.

Вафельные рулетики с пюре и сосиской: как приготовить самое вкусное блюдо с детства

7. Обжариваем с двух сторон до готовности.

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