Вафельный торт любят и умеют готовить все. Готовят его в классическом варианте со сгущенным молоком. Но для более яркого вкуса можно добавить орехи, сыр "Дор Блю", крем-сыр, варенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного вафельного торта с орехами, крем-сыром и сгущенным молоком.

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Ингредиенты:

Вафельные коржи – 1 упаковка

Сгущенка (белое) – 300 г

Крем-сыр – 150 г

Миндаль – 50 г

Шоколад белый – 200 г

Кокосовая стружка – 50 гр + на обсыпку

Способ приготовления:

1. Шоколад растопите на водяной бане. Миндаль обжарьте и перебейте блендером до крошки. Желательно не очень мелко. Можно взять хлопья миндаля. Кокос тоже нужно немного обжарить.

2. Для крема: смешайте крем-сыр и сгущенку до однородности. Можно заменить крем-сыр маслом.

3. Соберите торт: на тарелку, где будем собирать торт выложите немного крема, чтобы вафля прилипла и было легче смазывать. На первую прослойку вылейте половину растопленного шоколада, размажьте и накройте вторым коржом. На второй корж выложите часть крема из сгущенки, размажьте и присыпьте кокосом. Накройте, сверху снова крем и миндаль, крем и сверху присыпьте кокосом, накройте, полейте шоколадом и снова накройте. Дайте пропитаться в холодильнике хотя бы час. Дальше украшайте по желанию.

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