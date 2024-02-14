Вафельный торт по-новому: что добавить в простой десерт для оригинального вкуса
Вафельный торт любят и умеют готовить все. Готовят его в классическом варианте со сгущенным молоком. Но для более яркого вкуса можно добавить орехи, сыр "Дор Блю", крем-сыр, варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного вафельного торта с орехами, крем-сыром и сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- Вафельные коржи – 1 упаковка
- Сгущенка (белое) – 300 г
- Крем-сыр – 150 г
- Миндаль – 50 г
- Шоколад белый – 200 г
- Кокосовая стружка – 50 гр + на обсыпку
Способ приготовления:
1. Шоколад растопите на водяной бане. Миндаль обжарьте и перебейте блендером до крошки. Желательно не очень мелко. Можно взять хлопья миндаля. Кокос тоже нужно немного обжарить.
2. Для крема: смешайте крем-сыр и сгущенку до однородности. Можно заменить крем-сыр маслом.
3. Соберите торт: на тарелку, где будем собирать торт выложите немного крема, чтобы вафля прилипла и было легче смазывать. На первую прослойку вылейте половину растопленного шоколада, размажьте и накройте вторым коржом. На второй корж выложите часть крема из сгущенки, размажьте и присыпьте кокосом. Накройте, сверху снова крем и миндаль, крем и сверху присыпьте кокосом, накройте, полейте шоколадом и снова накройте. Дайте пропитаться в холодильнике хотя бы час. Дальше украшайте по желанию.
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