Вафельный торт с двумя необычными ингредиентами: как вкусно приготовить привычный десерт
Вафельный торт – десерт, который любят практически все. Для оригинального вкуса добавьте орехи, варенье, сливочное масло, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с грецкими орехами, кокосовой стружкой и бананом.
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Ингредиенты:
- сгущенка – 350-400 г
- грецкие орехи – стакан один (150-160 г)
- сливочное масло мягкое – 180 г
- кокосовая стружка – 50 г
- банан – 1 шт.
Способ приготовления:
1️. Орешки обжарьте на раскаленной сухой сковороде, измельчите до состояния крошки. Переложите массу в миску.
2. К орехам добавьте масло мягкое сливочное, кокосовую стружку, сгущенку, перемешайте до однородности.
3️. Вафли смажьте начинкой, по желанию в середину торта выложите нарезаный банан.
4️. Оберните торт пищевой пленкой и под прессом поставьте на ночь в холодильник.
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