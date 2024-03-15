Вафельный торт с двумя необычными ингредиентами: как вкусно приготовить привычный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
159
Вафельный торт

Вафельный торт – десерт, который любят практически все. Для оригинального вкуса добавьте орехи, варенье, сливочное масло, шоколад. 

Вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с грецкими орехами, кокосовой стружкой и бананом. 

Рецепт десерта
Видео дня

Ингредиенты:

  • сгущенка – 350-400 г
  • грецкие орехи – стакан один (150-160 г)
  • сливочное масло мягкое – 180 г
  • кокосовая стружка – 50 г
  • банан – 1 шт.

Способ приготовления: 

1️. Орешки обжарьте на раскаленной сухой сковороде, измельчите до состояния крошки. Переложите массу в миску.

Жареные орехи

2. К орехам добавьте масло мягкое сливочное, кокосовую стружку, сгущенку, перемешайте до однородности.

Чем смазать коржи для торта

3️. Вафли смажьте начинкой, по желанию в середину торта выложите нарезаный банан.

Приготовление десерта

4️. Оберните торт пищевой пленкой и под прессом поставьте на ночь в холодильник.

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты