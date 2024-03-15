Вафельный торт – десерт, который любят практически все. Для оригинального вкуса добавьте орехи, варенье, сливочное масло, шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с грецкими орехами, кокосовой стружкой и бананом.

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Ингредиенты:

сгущенка – 350-400 г

грецкие орехи – стакан один (150-160 г)

сливочное масло мягкое – 180 г

кокосовая стружка – 50 г

банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1️. Орешки обжарьте на раскаленной сухой сковороде, измельчите до состояния крошки. Переложите массу в миску.

2. К орехам добавьте масло мягкое сливочное, кокосовую стружку, сгущенку, перемешайте до однородности.

3️. Вафли смажьте начинкой, по желанию в середину торта выложите нарезаный банан.

4️. Оберните торт пищевой пленкой и под прессом поставьте на ночь в холодильник.

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