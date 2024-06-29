Ванильно-шоколадный кекс, представленный в этом рецепте, готовится достаточно просто и не требует больших усилий. Поэтому он легко может стать одним из самых любимых. А еще его можно готовить в выходной день, чтобы порадовать своих родных вкусным и интересным завтраком.

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Как правильно приготовить ванильно-шоколадный кекс, чтобы он точно понравился всем, в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Она заявляет, что этот рецепт является одним из самых любимых в семье.

Ингредиенты на форму 25×10см

Яйца – 2 шт

Сахар – 180 гр

Ванильный сахар – 1 уп

Сметана – 100 гр

Масло – 60 гр

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 1 уп

Какао – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем до пышной светлой массы.

2. Добавляем сметану. Взбиваем.

3. Добавляем растопленное, но не горячее масло. Взбиваем.

4. Добавляем 150г муки и разрыхлитель. Взбиваем.

5. Массу делим на две части. В одну часть еще добавляем какао. Перемешиваем.

6. Выкладываем тесто в форму по порядку. Деревянной палочкой перемешиваем.

7. Выпекаем в предварительно разогретой до 175° духовке 35-40 минут.

8. По желанию поливаем растопленным шоколадом.

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