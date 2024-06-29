Ванильно-шоколадный кекс: теперь есть чем порадовать родных на выходные
Ванильно-шоколадный кекс, представленный в этом рецепте, готовится достаточно просто и не требует больших усилий. Поэтому он легко может стать одним из самых любимых. А еще его можно готовить в выходной день, чтобы порадовать своих родных вкусным и интересным завтраком.
Как правильно приготовить ванильно-шоколадный кекс, чтобы он точно понравился всем, в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Она заявляет, что этот рецепт является одним из самых любимых в семье.
Ингредиенты на форму 25×10см
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 180 гр
- Ванильный сахар – 1 уп
- Сметана – 100 гр
- Масло – 60 гр
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 1 уп
- Какао – 2 ч.л.
Способ приготовления
1. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем до пышной светлой массы.
2. Добавляем сметану. Взбиваем.
3. Добавляем растопленное, но не горячее масло. Взбиваем.
4. Добавляем 150г муки и разрыхлитель. Взбиваем.
5. Массу делим на две части. В одну часть еще добавляем какао. Перемешиваем.
6. Выкладываем тесто в форму по порядку. Деревянной палочкой перемешиваем.
7. Выпекаем в предварительно разогретой до 175° духовке 35-40 минут.
8. По желанию поливаем растопленным шоколадом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты кексов: