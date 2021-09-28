Как правильно сварить варенье из айвы: 3 вида вкусной заготовки на зиму

Сезон айвы приходится на конец сентября. В свежем виде фрукт довольно терпкий и кислый – не всем нравится. Но это идеальный вариант для того, чтобы сделать варенье, ведь в сочетании с другими ингредиентами все вкусы раскрываются по-новому и дополняют друг друга.

Сегодня редакция FoodOboz делится тремя идеями приготовления вкусного варенья из айвы различными способами.

Для приготовления варенья лучше выбирать спелые, неповрежденные плоды, твердые и волокнистые.

Классическое варенье из айвы

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Ингредиенты:

айва – 1 кг

сахар – 5 стаканов

вода – 5 стаканов

Способ приготовления:

Плоды айвы промыть, поместить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрыла фрукты. Довести до кипения и проварить 10 минут. Быстро переместить плоды в холодную воду, очистить, вынуть сердцевину, нарезать на четвертинки. В воду, в которой варились фрукты, добавить сахар. Сварить ⠀ сироп на среднем огне, время от времени снимая пену. Залить айву и оставить на 3-4 часа. ⠀ Поставить кастрюлю с вареньем на плиту и кипятить 5-8 минут. Встряхнуть посуду кругообразными движениями, чтобы удобнее можно было снять пену. Снять кастрюлю с огня и дать плодам настояться 8-10 часов. Такие операции нужно повторить 3-4 раза в промежутках 8 часов. Фрукты должны быть полностью покрыты сиропом.

Важно: горячий продукт нельзя сразу же закрывать крышкой, чтобы под ней конденсировалась влага, которая может спровоцировать образование плесени. Только на следующий день, когда варенье остынет, его нужно накрыть. Хранить в прохладном месте.

Королевское варенье из айвы:

Ингредиенты:

айва – 1кг

сахар – 1 кг

вода – 1 стакан

орехи (фундук или грецкий орех) – 1 стакан

Способ приготовления:

Айву промыть, удалить ворсинки и сердцевину. Фрукты нарезать крупными круглыми кусочками. Чтобы они не почернели, нужно добавить щепотку лимонной кислоты и воду. Опустить плоды в кипящий сироп, довести до кипения на среднем огне, снять с плиты. Остудить и проварить еще 3 раза. За последним – добавить орехи. Разлить в стерилизованные банки.

Как проверить готовность варенья

Налить немного сиропа в блюдце и провести ложкой дорожку. Если она не растекается – продукт готов. Варенье ароматное, приятного янтарного цвета, фрукты остаются целыми.

Варенье из айвы и лимона, которое готовится быстро

Лимон – фрукт, который сделает варенье прозрачным.

Ингредиенты:

айва – 1 кг

сахар – 1 кг

вода – 1 л

лимон – 1 шт

Способ приготовления:

Айву промыть, очистить от ворсинок. Нарезать средними кусочками. Сварить сироп, остудить. Добавить фрукты, проварить 20 минут. После охлаждения проварить еще 30 минут. Проварить 3 раз еще 35 минут.

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