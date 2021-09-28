Как правильно сварить варенье из айвы: 3 вида вкусной заготовки на зиму

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как правильно сварить варенье из айвы: 3 вида вкусной заготовки на зиму

Сезон айвы приходится на конец сентября. В свежем виде фрукт довольно терпкий и кислый – не всем нравится. Но это идеальный вариант для того, чтобы сделать варенье, ведь в сочетании с другими ингредиентами все вкусы раскрываются по-новому и дополняют друг друга.

Сегодня редакция FoodOboz делится тремя идеями приготовления вкусного варенья из айвы различными способами.

Для приготовления варенья лучше выбирать спелые, неповрежденные плоды, твердые и волокнистые.

Классическое варенье из айвы

Варенье из айвы по классическому рецепту
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Ингредиенты:

  • айва – 1 кг

  • сахар – 5 стаканов

  • вода – 5 стаканов

Способ приготовления:

  1. Плоды айвы промыть, поместить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрыла фрукты. Довести до кипения и проварить 10 минут.

  2. Быстро переместить плоды в холодную воду, очистить, вынуть сердцевину, нарезать на четвертинки.

  3. В воду, в которой варились фрукты, добавить сахар.

  4. Сварить ⠀ сироп на среднем огне, время от времени снимая пену.

  5. Залить айву и оставить на 3-4 часа. ⠀

  6. Поставить кастрюлю с вареньем на плиту и кипятить 5-8 минут. Встряхнуть посуду кругообразными движениями, чтобы удобнее можно было снять пену.

  7. Снять кастрюлю с огня и дать плодам настояться 8-10 часов.

  8. Такие операции нужно повторить 3-4 раза в промежутках 8 часов.

  9. Фрукты должны быть полностью покрыты сиропом.

Важно: горячий продукт нельзя сразу же закрывать крышкой, чтобы под ней конденсировалась влага, которая может спровоцировать образование плесени. Только на следующий день, когда варенье остынет, его нужно накрыть. Хранить в прохладном месте.

Королевское варенье из айвы:

Варенье с айвой и орехами

Ингредиенты:

  • айва – 1кг

  • сахар – 1 кг

  • вода – 1 стакан

  • орехи (фундук или грецкий орех) – 1 стакан

Способ приготовления:

  1. Айву промыть, удалить ворсинки и сердцевину.

  2. Фрукты нарезать крупными круглыми кусочками. Чтобы они не почернели, нужно добавить щепотку лимонной кислоты и воду.

  3. Опустить плоды в кипящий сироп, довести до кипения на среднем огне, снять с плиты.

  4. Остудить и проварить еще 3 раза. За последним – добавить орехи.

  5. Разлить в стерилизованные банки.

Как проверить готовность варенья

Налить немного сиропа в блюдце и провести ложкой дорожку. Если она не растекается – продукт готов. Варенье ароматное, приятного янтарного цвета, фрукты остаются целыми.

Варенье из айвы и лимона, которое готовится быстро

Варенье с айвой и лимоном

Лимон – фрукт, который сделает варенье прозрачным.

Ингредиенты:

айва – 1 кг

сахар – 1 кг

вода – 1 л

лимон – 1 шт

Способ приготовления:

  1. Айву промыть, очистить от ворсинок. Нарезать средними кусочками.

  2. Сварить сироп, остудить.

  3. Добавить фрукты, проварить 20 минут.

  4. После охлаждения проварить еще 30 минут.

  5. Проварить 3 раз еще 35 минут.

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