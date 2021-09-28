Как правильно сварить варенье из айвы: 3 вида вкусной заготовки на зиму
Сезон айвы приходится на конец сентября. В свежем виде фрукт довольно терпкий и кислый – не всем нравится. Но это идеальный вариант для того, чтобы сделать варенье, ведь в сочетании с другими ингредиентами все вкусы раскрываются по-новому и дополняют друг друга.
Сегодня редакция FoodOboz делится тремя идеями приготовления вкусного варенья из айвы различными способами.
Для приготовления варенья лучше выбирать спелые, неповрежденные плоды, твердые и волокнистые.
Классическое варенье из айвы
Ингредиенты:
айва – 1 кг
сахар – 5 стаканов
вода – 5 стаканов
Способ приготовления:
Плоды айвы промыть, поместить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрыла фрукты. Довести до кипения и проварить 10 минут.
Быстро переместить плоды в холодную воду, очистить, вынуть сердцевину, нарезать на четвертинки.
В воду, в которой варились фрукты, добавить сахар.
Сварить ⠀ сироп на среднем огне, время от времени снимая пену.
Залить айву и оставить на 3-4 часа. ⠀
Поставить кастрюлю с вареньем на плиту и кипятить 5-8 минут. Встряхнуть посуду кругообразными движениями, чтобы удобнее можно было снять пену.
Снять кастрюлю с огня и дать плодам настояться 8-10 часов.
Такие операции нужно повторить 3-4 раза в промежутках 8 часов.
Фрукты должны быть полностью покрыты сиропом.
Важно: горячий продукт нельзя сразу же закрывать крышкой, чтобы под ней конденсировалась влага, которая может спровоцировать образование плесени. Только на следующий день, когда варенье остынет, его нужно накрыть. Хранить в прохладном месте.
Королевское варенье из айвы:
Ингредиенты:
айва – 1кг
сахар – 1 кг
вода – 1 стакан
орехи (фундук или грецкий орех) – 1 стакан
Способ приготовления:
Айву промыть, удалить ворсинки и сердцевину.
Фрукты нарезать крупными круглыми кусочками. Чтобы они не почернели, нужно добавить щепотку лимонной кислоты и воду.
Опустить плоды в кипящий сироп, довести до кипения на среднем огне, снять с плиты.
Остудить и проварить еще 3 раза. За последним – добавить орехи.
Разлить в стерилизованные банки.
Как проверить готовность варенья
Налить немного сиропа в блюдце и провести ложкой дорожку. Если она не растекается – продукт готов. Варенье ароматное, приятного янтарного цвета, фрукты остаются целыми.
Варенье из айвы и лимона, которое готовится быстро
Лимон – фрукт, который сделает варенье прозрачным.
Ингредиенты:
айва – 1 кг
сахар – 1 кг
вода – 1 л
лимон – 1 шт
Способ приготовления:
Айву промыть, очистить от ворсинок. Нарезать средними кусочками.
Сварить сироп, остудить.
Добавить фрукты, проварить 20 минут.
После охлаждения проварить еще 30 минут.
Проварить 3 раз еще 35 минут.
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