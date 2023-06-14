Варенье из лепестков розы, или как еще называют – из ружи, очень оригинальная и яркая домашняя заготовка. Оно просто и быстро готовится. Выходит в меру сладким и густым, а также очень полезным.

Фудблогер Елена Ольжич (olenaolzhych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареньем из лепестков чайной розы с апельсиновой цедрой.

Ингредиенты:

лепестки розы – 125 г

сахар – 200 г

вода – 300 мл

лимонная кислота – 13 ч. л.

апельсиновая цедра 1\2 шт

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Способ приготовления:

1. Собрать лепестки розы (это лучше делать с утра) и срезать у них белые концы, ведь они дают горечь. После этого цветы тщательно промыть и просушить.

2. Отдельно смешать сахар и воду, поставить на плиту и довести до кипения.

3. Лепестки можно либо измельчить ножом, либо смолоть в блендере вместе с лимонной кислотой. После этого добавить их в кипящий сироп. Перемешать, довести до кипения и проварить 10 минут. На этом этапе можно добавить цедру апельсина.

4. Горячее варенье разлить в стерильные банки. Готово!

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