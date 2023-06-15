Варенье из грецких орехов: заготовка, которую следует обязательно приготовить на зиму
Варенье из грецких орехов – это очень оригинальная и пряная заготовка на зиму. К тому же, по словам специалистов, такой десерт очень полезен, ведь содержит большое количество йода, а также повышает иммунитет при простуде. Готовится ореховое варенье легко, но есть несколько важных моментов, о которых нужно помнить.
Редакция FoodOboz поделится с вами самым удачным рецептом вареньем молодых зеленых грецких орехов.
Ингредиенты:
- молодые зеленые грецкие орехи – 1 кг
- сахар – 1 кг
- вода – 300 мл
- пряности по вкусу: молотая корица, гвоздика, анис, кардамон
- какао – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно собрать орехи и отобрать молодые с мягкой кожурой, которые легко разрезаются ножом.
2. Переложить в большую таре, залить водой и оставить в таком виде на 15-20 дней. В то же время воду нужно менять каждый день.
Важно: орехи нужно замачивать для того, чтобы варенье не горчило.
3. Когда истечет время, тару с орехами нужно поставить на огонь и варить 90 минут, пока они не будут легко протыкаться зубочисткой.
4. Отдельно смешать 300 мл воды с сахаром и довести до кипения. Варить сироп, пока сахар не растворится.
5. В полученный сироп выложить орехи и варить варенье 90 минут. Корицу положить внутри варки, а другие специи и какао – за 10 минут до конца.
6. Горячее варенье разлить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как быстро удалить косточки с вишен и черешен.