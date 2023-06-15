Варенье из грецких орехов – это очень оригинальная и пряная заготовка на зиму. К тому же, по словам специалистов, такой десерт очень полезен, ведь содержит большое количество йода, а также повышает иммунитет при простуде. Готовится ореховое варенье легко, но есть несколько важных моментов, о которых нужно помнить.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым удачным рецептом вареньем молодых зеленых грецких орехов.

Ингредиенты:

молодые зеленые грецкие орехи – 1 кг

сахар – 1 кг

вода – 300 мл

пряности по вкусу: молотая корица, гвоздика, анис, кардамон

какао – 2 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно собрать орехи и отобрать молодые с мягкой кожурой, которые легко разрезаются ножом.

2. Переложить в большую таре, залить водой и оставить в таком виде на 15-20 дней. В то же время воду нужно менять каждый день.

Важно: орехи нужно замачивать для того, чтобы варенье не горчило.

3. Когда истечет время, тару с орехами нужно поставить на огонь и варить 90 минут, пока они не будут легко протыкаться зубочисткой.

4. Отдельно смешать 300 мл воды с сахаром и довести до кипения. Варить сироп, пока сахар не растворится.

5. В полученный сироп выложить орехи и варить варенье 90 минут. Корицу положить внутри варки, а другие специи и какао – за 10 минут до конца.

6. Горячее варенье разлить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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