Варенье из кабачков – это особенная и изысканная заготовка. Готовится оно так же, как и другие виды, а для яркого вкуса его часто дополняют цитрусовыми: лимоном или апельсином, а также аличой и даже галяреткой.

Редакция FoodOboz поделится с вами удачным рецептом кабачкового варенья с лимоном и апельсином.

Ингредиенты:

кабачки – 1кг

лимон – 1шт

апельсин – 1шт

сахар – 800 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить ингредиенты, а именно нарезать кабачки, цедру лимона и апельсина кубиками. Переложить все в кастрюлю.

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2. Добавить сахар, перемешать и оставить настояться на 30 минут.

3. Затем поставить на огонь, довести до кипения и варить 20 минут. Снять с огня и полностью охладить.

4. На этом этапе нужно снова поставить массу на огонь, довести до кипения и варить 20 минут. Сразу достать всю массу и продолжить варить сироп до загустения (это занимает 20 минут). Сироп будет пениться, но так и должно быть.

5. Когда сироп загустеет, снова добавить к нему всю массу из кабачков и цитрусовых. Довести до кипения.

6. Горячее варенье разлить в стерильные банки и герметично закатать. Готово!

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