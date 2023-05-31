Особенностью варенья из клубники "Пятиминутка" является то, что ягоды провариваются в течение пяти минут, а настаиваются в собственном соку в течение 2-3 суток. За это время сироп станет довольно густым, но в то же время ягодки сохранят свою форму и останутся целыми.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым удачным рецептом клубничного варенья "Пятиминутка".

Ингредиенты на 2,5 л варенья:

клубника – 2 кг

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику, помыть ее и оторвать хвостики. Переложить в глубокую миску.

Видео дня

2. Подготовленную клубнику засыпать сахаром и оставить в таком виде на ночь. Нужно, чтобы она пустила сок и настояла в нем.

3. На следующий день можно переходить к варке варенья. Клубнику с сахаром и соком переложить в кастрюлю и варить сначала на слабом огне до растворения сахара.

4. Когда сахар растворился, увеличить огонь и прокипятить варенье еще 5 минут.

5. Готовое варенье охладить и дать желательно настояться в течение 1 суток. Повторить такую процедуру необходимо еще 2-3 раза.

6. На этом этапе можно разлить варенье в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: