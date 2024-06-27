Варенье из смородины: как приготовить так, чтобы простояло всю зиму
Варенье из смородины – это настоящее сокровище, состоящее из огромного количества витаминов и полезных микроэлементов. Кроме этого, данное блюдо имеет невероятный цвет и неповторимый ярко выраженный вкус.
Как приготовить варенье из черной смородины в Instagram рассказала блогер с ником alexandradovganych. Она показала, сколько банок варенья получится при использовании 1,5 кг ягод.
Ингредиенты на 3 банка по ½ л.
- Смородина – 1,5 кг
- Сахар – 1,5 кг
Способ приготовления
1. Смородину помыть, засыпать сахаром и растолочь, чтобы пустило сок.
2. Включаем нагрев и варим на медленном огне постоянно помешивая.
3. Пену собирать не нужно. Варим в течение 7 минут, после чего убавляем степень нагрева и варим еще 3 минуты.
4. Процеживаем через сито и разливаем по стерильным банкам.
5. Оставляем банки до полного охлаждения и только после этого закрываем стерильными крышками.
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