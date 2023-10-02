Классическое варенье из слив можно превратить в очень необычную заготовку. Для этого следует дополнить десерт какао – в таком виде это выходит настоящая нутелла. Варенье прекрасно сохраняется, а также отлично подходит к утренним тостам, блинам и оладьям.

Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog на своей странице в Instagram поделилась рецептом варенья из слив и шоколада.

Ингредиенты:

сливы – 2,5 кг

сахар – 1 кг

какао – 50 г

цедра 1 апельсина

ванильный сахар – 1 п

Для раствора:

Пропорции: на 1 л воды нужно 1 ст. л. соды

Видео дня

Способ приготовления:

1. День 1. На первый день нужно подготовить сливы, а именно поделить их пополам и достать косточку. Затем замочить в растворе воды и соды и оставить в таком виде на 2-3 часа.

2. После замачивания хорошо помыть сливы и засыпать сахаром, оставить в таком виде на 4-6 часов.

3. На этом этапе поставить сливы на огонь, довести до кипения и варить 5 минут. Пенку нужно снимать. Напоследок – полностью охладить.

4. День 2. На второй день нужно повторно проварить сливы, для этого довести их до кипения и варить 20 минут. После – полностью охладить.

5. День 3. На третий день к холодному варенью добавить какао, шоколад и цедру, тщательно перемешать и поставить на огонь, варить 15 минут.

6. После этого добавить ванильный сахар и варить еще 5 минут.

7. На этом этапе можно разлить варенье в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить желе-галаретку из яблок.