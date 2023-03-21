Часто, во время приготовления домашних вареников, возникает проблема, что изделия просто разваливаются в воде. И, при этом, они еще сырые. Вся проблема в неправильно замешанном тесте.

Идея приготовления вареников, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Блюдо готовится из заварного теста.

Ингредиенты для теста:

3 стакана муки

1 ч.л соли

3 ст.л растительного масла

1 стакан крутого кипятка

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Ингредиенты для начинки:

0,5 кг картофеля

1 большой лук

300 г шампиньонов

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картошку отварить, разомнуть.

2. Оставить для охлаждения.

3. Лук и грибы измельчить кубиком.

4. Поджарить на небольшом количестве растительного масла.

5. В миску насыпать муку.

6. Добавить соль, растительное масло и крутой кипяток.

7. Зажарку смешать с картофелем, добавить специи.

8. Тесто замешать руками и оставить на время отдохнуть, замотав в пакет.

9. Раскатать тоненький пласт, вырезать кружочки.

10. Слепить вареники обычным методом.

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