Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

Часто, во время приготовления домашних вареников, возникает проблема, что изделия просто разваливаются в воде. И, при этом, они еще сырые. Вся проблема в неправильно замешанном тесте.

Идея приготовления вареников, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Блюдо готовится из заварного теста.

Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

Ингредиенты для теста:

  • 3 стакана муки
  • 1 ч.л соли
  • 3 ст.л растительного масла
  • 1 стакан крутого кипятка
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Ингредиенты для начинки:

  • 0,5 кг картофеля
  • 1 большой лук
  • 300 г шампиньонов
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

1. Картошку отварить, разомнуть.

2. Оставить для охлаждения.

Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

3. Лук и грибы измельчить кубиком.

4. Поджарить на небольшом количестве растительного масла.

Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

5. В миску насыпать муку.

6. Добавить соль, растительное масло и крутой кипяток.

Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

7. Зажарку смешать с картофелем, добавить специи.

8. Тесто замешать руками и оставить на время отдохнуть, замотав в пакет.

Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

9. Раскатать тоненький пласт, вырезать кружочки.

10. Слепить вареники обычным методом.

Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить

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