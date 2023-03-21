Вареники, которые не разваливаются при варке: из какого теста приготовить
Часто, во время приготовления домашних вареников, возникает проблема, что изделия просто разваливаются в воде. И, при этом, они еще сырые. Вся проблема в неправильно замешанном тесте.
Идея приготовления вареников, которые не разваливаются, опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Блюдо готовится из заварного теста.
Ингредиенты для теста:
- 3 стакана муки
- 1 ч.л соли
- 3 ст.л растительного масла
- 1 стакан крутого кипятка
Ингредиенты для начинки:
- 0,5 кг картофеля
- 1 большой лук
- 300 г шампиньонов
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картошку отварить, разомнуть.
2. Оставить для охлаждения.
3. Лук и грибы измельчить кубиком.
4. Поджарить на небольшом количестве растительного масла.
5. В миску насыпать муку.
6. Добавить соль, растительное масло и крутой кипяток.
7. Зажарку смешать с картофелем, добавить специи.
8. Тесто замешать руками и оставить на время отдохнуть, замотав в пакет.
9. Раскатать тоненький пласт, вырезать кружочки.
10. Слепить вареники обычным методом.
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