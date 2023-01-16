Вареники на минеральной воде: не слипаются в ком при приготовлении
Чтобы тесто на вареники было эластичным и пышным – его нужно готовить именно на минеральной воде. Оно очень хорошо раскатывается и не рвется. При отваривании вареники не слипаются в один ком. К тому же, такая технология очень бюджетная.
Идея приготовления вареников на минеральной воде опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.
Ингредиенты:
- минеральная газировка или обычная ледяная – 1 стакан
- яйца – 1 шт
- мука – 3,4-4 стакана
- масло – 4 ст.л
- соль – 1/2 ч.л
- сахар – 1/2 ч.л
- начинка любая (можно сделать с черникой и сахаром).
Способ приготовления:
1. Муку просеять на рабочую поверхность. Добавить сахар, соль. Сделать небольшое углубление, вбить яйцо туда, перемешать руками. Снова сделать углубление, влить воду и замесить тесто. При необходимости подбрасывать муку, но немного, иначе тесто будет очень тугим. Добавить масло и снова замесить. Выходит эластичное, тугое, но приятное тесто.
2. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут отдохнуть.
3. Раскатать тесто, стаканом вырезать кружочки, руками их немного растянуть, можно помогать себе скалкой. Из ладони сформировать горстку, и в углубление кружочка, серединку, выложить ягоды, сверху присыпать сахаром (если вымастите ягодами края вареника, тесто не склеится вместе и будет вытекать начинка). Соединить края, выкладывать на присыпанную мукой рабочую поверхность.
4. Выложить в кипящую воду и варить 15 минут после подъема наверх.
5. Можно заморозить, сначала разложив на присыпанную мукой доску, затем сложить в емкость или пакет.
6. Готовые вареники подавать со сливочным маслом и сметаной.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: