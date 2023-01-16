Чтобы тесто на вареники было эластичным и пышным – его нужно готовить именно на минеральной воде. Оно очень хорошо раскатывается и не рвется. При отваривании вареники не слипаются в один ком. К тому же, такая технология очень бюджетная.

Идея приготовления вареников на минеральной воде опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.

Ингредиенты:

минеральная газировка или обычная ледяная – 1 стакан

яйца – 1 шт

мука – 3,4-4 стакана

Видео дня

масло – 4 ст.л

соль – 1/2 ч.л

сахар – 1/2 ч.л

начинка любая (можно сделать с черникой и сахаром).

Способ приготовления:

1. Муку просеять на рабочую поверхность. Добавить сахар, соль. Сделать небольшое углубление, вбить яйцо туда, перемешать руками. Снова сделать углубление, влить воду и замесить тесто. При необходимости подбрасывать муку, но немного, иначе тесто будет очень тугим. Добавить масло и снова замесить. Выходит эластичное, тугое, но приятное тесто.

2. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут отдохнуть.

3. Раскатать тесто, стаканом вырезать кружочки, руками их немного растянуть, можно помогать себе скалкой. Из ладони сформировать горстку, и в углубление кружочка, серединку, выложить ягоды, сверху присыпать сахаром (если вымастите ягодами края вареника, тесто не склеится вместе и будет вытекать начинка). Соединить края, выкладывать на присыпанную мукой рабочую поверхность.

4. Выложить в кипящую воду и варить 15 минут после подъема наверх.

5. Можно заморозить, сначала разложив на присыпанную мукой доску, затем сложить в емкость или пакет.

6. Готовые вареники подавать со сливочным маслом и сметаной.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: