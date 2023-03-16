Вареники – блюдо, которое очень любит и умеет готовить каждый украинец. Самое главное при приготовлении – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус блюда. Для начинки можно использовать как сладкие, так и соленые начинки, например, мясо, капусту, грибы, а из сладких – творог, ягоды.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вареников по-полтавски, которые получаются пышными и мягкими.

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Ингредиенты:

кефир – 500 мл

мука – 650-700 г

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

свежие дрожжи

Для начинки можно использовать: картофель, капусту, творог, ягоды, субпродукты.

Способ приготовления:

1. В теплом кефире растворите соль, сахар и дрожжи.

2. Муку смешайте с содой и постепенно добавьте в кефир. Замесите мягкое тесто, оно должно быть мягким. Готовое тесто накройте крышкой и оставьте на 20 минут.

3. Затем тесто разделите на 4 части, присыпьте немножко мукой и из каждого кусочка сделайте колбаску, которую нужно разрезать на 8-12 частей, каждый кусочек раскатайте, положите начинку и сформируйте вареник.

4. Варите вареники на пару 5-7 минут.

Готовые вареники переложить в миску, смазывать сливочным маслом.

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