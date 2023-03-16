Вареники по-полтавски: как приготовить идеальное тесто для блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Вкусные вареники

Вареники – блюдо, которое очень любит и умеет готовить каждый украинец. Самое главное при приготовлении – сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус блюда. Для начинки можно использовать как сладкие, так и соленые начинки, например, мясо, капусту, грибы, а из сладких – творог, ягоды. 

Как правильно готовить и варить вареники

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вареников по-полтавски, которые получаются пышными и мягкими. 

Рецепт вареников
Видео дня

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл
  • мука – 650-700 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • свежие дрожжи

Для начинки можно использовать: картофель, капусту, творог, ягоды, субпродукты. 

Вареники с творогом

Способ приготовления:

1. В теплом кефире растворите соль, сахар и дрожжи.

Тесто для вареников

2. Муку смешайте с содой и постепенно добавьте в кефир. Замесите мягкое тесто, оно должно быть мягким. Готовое тесто накройте крышкой и оставьте на 20 минут. 

Как приготовить вкусные вареники 

3. Затем тесто разделите на 4 части, присыпьте немножко мукой и из каждого кусочка сделайте колбаску, которую нужно разрезать на 8-12 частей, каждый кусочек раскатайте, положите начинку и сформируйте вареник.

Приготовление вареников 

4. Варите вареники на пару 5-7 минут.

Сколько варить вареники

Готовые вареники переложить в миску, смазывать сливочным маслом.

Готовые вареники

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты