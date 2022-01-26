Вареники с двойной начинкой: элементарный рецепт вкусного и сытного блюда
Вареники – традиционное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Ведь нет ничего проще, чем сделать тесто из трех ингредиентов и, вкусную начинку, начиная от соленых: мясо, капуста, печень, лук, гречка, картофель, сулугуни, до сладких – ягоды, фрукты, творог, изюм, мак и даже шоколад.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт, который был опубликован в Telegram-канале " Real Food", вкусных и совершенно не классических вареников, главная особенность которых в двойной начинке.
Ингредиенты:
Тесто без дрожжей:
Мука – 300 г.
Соль – 1 ч. л.
Растительное масло – 3 ст. л.
Кипяток – 150 мл
Начинка 1:
Мясо для фарша любое – 200 г
Лук – 1 шт.
Соль – 1/3 ч.
Растительное масло – 2-3 ст. л.
Начинка 2:
Картофель – 3 шт.
Лук – 1 шт.
Сливочное масло – 10 г
Черный перец – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Просейте муку через сито дважды, добавьте соль, налейте масло и кипяток. Замесите хорошо тесто, чтобы оно было эластичным, оставьте его на 15-30 минут.
2. Для первой начинки: мясо пропустите через мясорубку.
3. Лук нарежьте мелко, поджарьте вместе с фаршем на растительном масле до готовности, посолите по вкусу.
4. Для второй начинки: отварите картофель, разомните, добавьте сливочное масло и перец, перемешайте.
5. В большой емкости смешайте две начинки.
6. Раскатайте тесто, выдавите кружочки, присыпьте каждый немного мукой и выложите начинку.
7. Руками хорошо защипайте края и варите вареники, пока не всплывут, около 2-4 минуты в кипящей воде.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: