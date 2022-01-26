Вареники с двойной начинкой: элементарный рецепт вкусного и сытного блюда

Вареники – традиционное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Ведь нет ничего проще, чем сделать тесто из трех ингредиентов и, вкусную начинку, начиная от соленых: мясо, капуста, печень, лук, гречка, картофель, сулугуни, до сладких – ягоды, фрукты, творог, изюм, мак и даже шоколад.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт, который был опубликован в Telegram-канале " Real Food", вкусных и совершенно не классических вареников, главная особенность которых в двойной начинке.

Ингредиенты:

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Тесто без дрожжей:

Мука – 300 г.

Соль – 1 ч. л.

Растительное масло – 3 ст. л.

Кипяток – 150 мл

Начинка 1:

Мясо для фарша любое – 200 г

Лук – 1 шт.

Соль – 1/3 ч.

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Начинка 2:

Картофель – 3 шт.

Лук – 1 шт. ​​​​​​​

Сливочное масло – 10 г

Черный перец – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Просейте муку через сито дважды, добавьте соль, налейте масло и кипяток. Замесите хорошо тесто, чтобы оно было эластичным, оставьте его на 15-30 минут.

2. Для первой начинки: мясо пропустите через мясорубку.

3. Лук нарежьте мелко, поджарьте вместе с фаршем на растительном масле до готовности, посолите по вкусу.

4. Для второй начинки: отварите картофель, разомните, добавьте сливочное масло и перец, перемешайте.

5. В большой емкости смешайте две начинки.

6. Раскатайте тесто, выдавите кружочки, присыпьте каждый немного мукой и выложите начинку.

7. Руками хорошо защипайте края и варите вареники, пока не всплывут, около 2-4 минуты в кипящей воде.

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