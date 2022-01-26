Вареники с двойной начинкой: элементарный рецепт вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
3,3 т.
Вкусные вареники с мясом и картофелем

Вареники – традиционное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Ведь нет ничего проще, чем сделать тесто из трех ингредиентов и, вкусную начинку, начиная от соленых: мясо, капуста, печень, лук, гречка, картофель, сулугуни, до сладкихягоды, фрукты, творог, изюм, мак и даже шоколад.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт, который был опубликован в Telegram-канале " Real Food", вкусных и совершенно не классических вареников, главная особенность которых в двойной начинке.

Домашние вареники

Ингредиенты:

Тесто для вареников
Видео дня

Тесто без дрожжей:

  • Мука – 300 г.

  • Соль – 1 ч. л.

На чем приготовить универсальное тесто для вареников

  • Растительное масло – 3 ст. л.

  • Кипяток – 150 мл

Начинка 1:

Фарш для вареников

  • Мясо для фарша любое – 200 г

  • Лук – 1 шт.

  • Соль – 1/3 ч.

  • Растительное масло – 2-3 ст. л.

Вареники с мясом и луком

Начинка 2:

  • Картофель – 3 шт.

  • Лук – 1 шт.

    ​​​​​​​

Пюре для начинки

  • Сливочное масло – 10 г

  • Черный перец – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Просейте муку через сито дважды, добавьте соль, налейте масло и кипяток. Замесите хорошо тесто, чтобы оно было эластичным, оставьте его на 15-30 минут.

Готовое тесто на воде для вареников

2. Для первой начинки: мясо пропустите через мясорубку.

3. Лук нарежьте мелко, поджарьте вместе с фаршем на растительном масле до готовности, посолите по вкусу.

Вареники с мясной начинкой

4. Для второй начинки: отварите картофель, разомните, добавьте сливочное масло и перец, перемешайте.

5. В большой емкости смешайте две начинки.

Приготовление вареников

6. Раскатайте тесто, выдавите кружочки, присыпьте каждый немного мукой и выложите начинку.

Приготовление вареников

7. Руками хорошо защипайте края и варите вареники, пока не всплывут, около 2-4 минуты в кипящей воде.

Вареники с двойной начинкой

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты