Вареники с картофелем: рецепт самого удачного теста на воде

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Вареники с картофелем: рецепт самого удачного теста на воде

Для того чтобы вареники были пышные, мягкие и не разваливались во время варки, нужно приготовить удачное тесто – на обычной или минеральной воде, кефире, простокваше. В то же время они могут быть с разными солеными начинками – ливером, картофелем, грибами или капустой, а также сладкими – вишнями, черникой или творогом.

Фудблогер Мария с ником pp_food_blog_mari на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с картофелем, в основе которых самое простое тесто на воде.

Рецепт вареников с картофелем на воде

Тесто:

  • вода – 1 стекло (300 мл)
  • яйца – 1 шт
  • мука – 500 г
  • соль

Начинка:

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  • картофель
  • лук
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно соединить все ингредиенты. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. При необходимости можно добавить еще муки, если не хватает.

Тесто на вареники

2. Для приготовления начинки сначала нужно сварить картофель и размять его в пюре.

3. Лук измельчить и обжарить до золотистости.

Картофельное пюре для вареников

4. Соединить готовое пюре, лук и по желанию специи.

5. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. В каждый из них завернуть начинку и сформировать вареники.

Вареники с картофелем на воде

6. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде.

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