Вареники с картофелем: рецепт самого удачного теста на воде
Для того чтобы вареники были пышные, мягкие и не разваливались во время варки, нужно приготовить удачное тесто – на обычной или минеральной воде, кефире, простокваше. В то же время они могут быть с разными солеными начинками – ливером, картофелем, грибами или капустой, а также сладкими – вишнями, черникой или творогом.
Фудблогер Мария с ником pp_food_blog_mari на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с картофелем, в основе которых самое простое тесто на воде.
Тесто:
- вода – 1 стекло (300 мл)
- яйца – 1 шт
- мука – 500 г
- соль
Начинка:
- картофель
- лук
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно соединить все ингредиенты. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. При необходимости можно добавить еще муки, если не хватает.
2. Для приготовления начинки сначала нужно сварить картофель и размять его в пюре.
3. Лук измельчить и обжарить до золотистости.
4. Соединить готовое пюре, лук и по желанию специи.
5. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. В каждый из них завернуть начинку и сформировать вареники.
6. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде.
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