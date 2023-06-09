Вареники с клубникой на пару: рецепт самого удачного теста на кефире
Вареники – это любимое многими блюдо. Для того чтобы они были пышные и не разваривались, следует сделать удачное тесто и лучше приготовить их на пару.
Фудблогер Юлия Авраменко (yuliya_yna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с клубникой на пару.
Ингредиенты:
- кефир – 0,5 л
- сода – 1 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- мука – 400-500 г
Начинка:
- клубника – 500 г
- сахар
- крахмал – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно в глубокую миску просеять муку, добавить соль, соду и кефир. Замесите однородное тесто и оставить отдохнуть на 20-30 минут.
2. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно промыть, почистить и порезать клубнику. Добавить в нее крахмал и сахар, перемешать.
3. Готовое тесто разделить на две части, раскатать и вырезать кружочки с помощью стакана.
4. Сформировать вареники с начинкой.
5. Отварить вареники на пару по 5 минут с каждой стороны. Готово!
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