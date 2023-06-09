Вареники – это любимое многими блюдо. Для того чтобы они были пышные и не разваривались, следует сделать удачное тесто и лучше приготовить их на пару.

Фудблогер Юлия Авраменко (yuliya_yna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с клубникой на пару.

Ингредиенты:

кефир – 0,5 л

сода – 1 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

мука – 400-500 г

Начинка:

клубника – 500 г

сахар

крахмал – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно в глубокую миску просеять муку, добавить соль, соду и кефир. Замесите однородное тесто и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно промыть, почистить и порезать клубнику. Добавить в нее крахмал и сахар, перемешать.

3. Готовое тесто разделить на две части, раскатать и вырезать кружочки с помощью стакана.

4. Сформировать вареники с начинкой.

5. Отварить вареники на пару по 5 минут с каждой стороны. Готово!

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