Вареники с клубникой на пару: рецепт самого удачного теста на кефире

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вареники с клубникой на пару: рецепт самого удачного теста на кефире

Вареники – это любимое многими блюдо. Для того чтобы они были пышные и не разваривались, следует сделать удачное тесто и лучше приготовить их на пару.

Фудблогер Юлия Авраменко (yuliya_yna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников с клубникой на пару.

Рецепт вареников с клубникой на пару

Ингредиенты:

  • кефир – 0,5 л
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • мука – 400-500 г

Начинка:

  • клубника – 500 г
  • сахар
  • крахмал – 1 ч. л.
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Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно в глубокую миску просеять муку, добавить соль, соду и кефир. Замесите однородное тесто и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

Тесто на вареники на кефире

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно промыть, почистить и порезать клубнику. Добавить в нее крахмал и сахар, перемешать.

3. Готовое тесто разделить на две части, раскатать и вырезать кружочки с помощью стакана.

Клубника для начинки

4. Сформировать вареники с начинкой.

Вареники на пару

5. Отварить вареники на пару по 5 минут с каждой стороны. Готово!

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