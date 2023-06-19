Вареники с клубникой на пару: рецепт теста на кефире, которое не разваривается

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Вареники с клубникой на пару: рецепт теста на кефире, которое не разваривается

Вареники с клубникой – это идеальный вариант легкого летнего завтрака и даже обеда. Для того чтобы они были вкусные, не разваривались и не склеивались во время приготовления, следует сделать удачное тесто и готовить вареники на пару.

Фудблогер Анастасия Жакулина (anastasia_zhakulina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних вареников с клубникой на пару, тесто для которых готовится на кефире.

Рецепт вареников с клубникой на пару

Ингредиенты:

  • кефир – 330 мл
  • желток – 1 шт.
  • сода – 5 г
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  • соль щепотка
  • мука – 500 г (+2 ст. л. на подпил)

Для начинки:

  • свежая клубника – 300 г
  • сахар – 2 ст. л.
  • кукурузный крахмал – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать кефир, желток, соду и соль, перемешать вилкой.

Тесто на вареники

2. Далее добавить муку и замесить тесто. Оно получается нежное и эластичное. Оставить его на 20 минут, чтобы отдохнуло.

3. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно промыть и порезать клубнику, добавить сахар и крахмал. Всё перемешать.

Вареники с клубникой на кефире

4. После этого нужно раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать кружочки.

5. Сформировать вареники с клубникой.

6. В кастрюлю налить воду, накрыть сверху марлей и завязать бока, чтобы она плотно держалась на поверхности. Когда вода закипит, выложить вареники, накрыть сверху крышкой или миской и готовить 5 минут.

Домашние вареники с начинкой

7. Готовые вареники подавать со сливочным маслом и свежей клубникой. Приятного аппетита!

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