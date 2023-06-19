Вареники с клубникой – это идеальный вариант легкого летнего завтрака и даже обеда. Для того чтобы они были вкусные, не разваривались и не склеивались во время приготовления, следует сделать удачное тесто и готовить вареники на пару.

Фудблогер Анастасия Жакулина (anastasia_zhakulina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних вареников с клубникой на пару, тесто для которых готовится на кефире.

Ингредиенты:

кефир – 330 мл

желток – 1 шт.

сода – 5 г

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соль щепотка

мука – 500 г (+2 ст. л. на подпил)

Для начинки:

свежая клубника – 300 г

сахар – 2 ст. л.

кукурузный крахмал – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать кефир, желток, соду и соль, перемешать вилкой.

2. Далее добавить муку и замесить тесто. Оно получается нежное и эластичное. Оставить его на 20 минут, чтобы отдохнуло.

3. Тем временем приготовить начинку. Для этого нужно промыть и порезать клубнику, добавить сахар и крахмал. Всё перемешать.

4. После этого нужно раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать кружочки.

5. Сформировать вареники с клубникой.

6. В кастрюлю налить воду, накрыть сверху марлей и завязать бока, чтобы она плотно держалась на поверхности. Когда вода закипит, выложить вареники, накрыть сверху крышкой или миской и готовить 5 минут.

7. Готовые вареники подавать со сливочным маслом и свежей клубникой. Приятного аппетита!

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