Вареники с начинкой: на чем приготовить тесто, которое не расклеивается

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вареники с начинкой: на чем приготовить тесто, которое не расклеивается

Идеальные вареники – мягкие, пышные и не расклеиваются при варке. Самое важное – приготовить удачное универсальное тесто, для которого подойдет соленая и сладкая начинка.

Фудблогер Дарья Грищенко (daryna_h_h) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладких вареников с черникой. Тесто для блюда советуют готовить на минеральной или ледяной воде.

Рецепт вареников с черникой на воде

Ингредиенты:

Тесто:

  • минеральная вода\обычная ледяная – 1 ст.
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  • яйца – 1 шт
  • мука – 3,4-4 ст.
  • масло растительное – 4 ст. л.
  • соль – 1\2 ч. л.
  • сахар – 1\2 ч. л.

Для начинки в рецепте используются черника и сахар (ягоды подойдут замороженные).

На чем приготовить тесто для вареников

Способ приготовления:

1. Просеянную муку смешать с сахаром и солью. Сделать внутри углубления и добавить яйцо. Перемешать руками.

2. Снова сделать углубление и налить в него воду. Замесить тесто.

3. В конце вмешать в тесто масло. Оно получается эластичным, но слегка тугим – так должно быть. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20 минут отдохнуть.

Удачное тесто на вареники на воде

4. Когда тесто отдохнуло, тонко его раскатать и вырезать кружочки.

5. Сформировать вареники, завернув внутрь начинку.

Вареники с начинкой

6. Отварить в кипящей подсоленной воде 15 минут.

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