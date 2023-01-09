Вареники с начинкой: на чем приготовить тесто, которое не расклеивается
Идеальные вареники – мягкие, пышные и не расклеиваются при варке. Самое важное – приготовить удачное универсальное тесто, для которого подойдет соленая и сладкая начинка.
Фудблогер Дарья Грищенко (daryna_h_h) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладких вареников с черникой. Тесто для блюда советуют готовить на минеральной или ледяной воде.
Ингредиенты:
Тесто:
- минеральная вода\обычная ледяная – 1 ст.
- яйца – 1 шт
- мука – 3,4-4 ст.
- масло растительное – 4 ст. л.
- соль – 1\2 ч. л.
- сахар – 1\2 ч. л.
Для начинки в рецепте используются черника и сахар (ягоды подойдут замороженные).
Способ приготовления:
1. Просеянную муку смешать с сахаром и солью. Сделать внутри углубления и добавить яйцо. Перемешать руками.
2. Снова сделать углубление и налить в него воду. Замесить тесто.
3. В конце вмешать в тесто масло. Оно получается эластичным, но слегка тугим – так должно быть. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20 минут отдохнуть.
4. Когда тесто отдохнуло, тонко его раскатать и вырезать кружочки.
5. Сформировать вареники, завернув внутрь начинку.
6. Отварить в кипящей подсоленной воде 15 минут.
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