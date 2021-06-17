Вареники со сладкими начинками за 10 минут: оригинальные рецепты

Лето – прекрасное время для готовки разных вкусных и полезных блюд со свежими сезонными овощами, ягодами и фруктами. Вареники в этом списке занимают почетное место, так как готовятся они очень легко и быстро и самое главное – их можно сделать с абсолютно разными начинками – начиная от соленых, заканчивая самыми разнообразными на ваш вкус.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 вкуснейших рецепта сладких и совсем необычных начинок для вареников, которые придадут им неповторимый вкус.
1. Вареники с творогом и медом
Ингредиенты:
творог – 300 г
мед жидкий – 100 г
яйца – 2 шт.
кефир – 150 мл
сода – 0,5 ч. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
Хорошо просейте муку, добавьте яйца.
В отдельной миске смешайте кефир, соду и соль, все тщательно перемешайте.
В муку аккуратно влейте кефир, сделайте эластичное тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте так на 30-40 минут.
В отдельной мисочка смешайте творог с медом.
Раскатайте готовое тесто, поделите на ровные кусочки и можно приступать к лепке вареников.
Варить до готовности.
Подавать лучше горячими со сметаной.
2. Вареники с черной смородиной на воде
Ингредиенты:
смородина – 500 г
сахар – 150-200 г
мука – 200 г
вода – 150 г
яйца – 2 шт
Способ приготовления:
Взбейте яйца с солью, добавьте муку и воду, все хорошо размешайте, замесите тесто.
Ягоды хорошо помойте, их не нужно ни растирать, ни варить.
Раскатайте тесто, в каждый кусочек выложите чайную ложку смородины, присыпьте сахаром и отправьте в кипяток вариться.
Подавать блюдо лучше всего горячим, можно приправить любым соусом на ваш вкус.
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