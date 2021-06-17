Вареники со сладкими начинками за 10 минут: оригинальные рецепты

Лето – прекрасное время для готовки разных вкусных и полезных блюд со свежими сезонными овощами, ягодами и фруктами. Вареники в этом списке занимают почетное место, так как готовятся они очень легко и быстро и самое главное – их можно сделать с абсолютно разными начинками – начиная от соленых, заканчивая самыми разнообразными на ваш вкус.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 вкуснейших рецепта сладких и совсем необычных начинок для вареников, которые придадут им неповторимый вкус.

1. Вареники с творогом и медом

Вареники с творогом. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

творог – 300 г

мед жидкий – 100 г

яйца – 2 шт.

кефир – 150 мл

сода – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

Хорошо просейте муку, добавьте яйца. В отдельной миске смешайте кефир, соду и соль, все тщательно перемешайте. В муку аккуратно влейте кефир, сделайте эластичное тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте так на 30-40 минут. В отдельной мисочка смешайте творог с медом. Раскатайте готовое тесто, поделите на ровные кусочки и можно приступать к лепке вареников. Варить до готовности.

Подавать лучше горячими со сметаной.

2. Вареники с черной смородиной на воде

Вареники со смородиной

Ингредиенты:

смородина – 500 г

сахар – 150-200 г

мука – 200 г

вода – 150 г

яйца – 2 шт

Способ приготовления:

Взбейте яйца с солью, добавьте муку и воду, все хорошо размешайте, замесите тесто. Ягоды хорошо помойте, их не нужно ни растирать, ни варить. Раскатайте тесто, в каждый кусочек выложите чайную ложку смородины, присыпьте сахаром и отправьте в кипяток вариться.

​​​​​​​​​​​​​​Подавать блюдо лучше всего горячим, можно приправить любым соусом на ваш вкус.

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