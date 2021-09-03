Как готовить чечевицу: 3 варианта нестандартных блюд

Чечевица – это полноценный белок, здоровая альтернатива животным продуктам. В ее составе много микроэлементов. Обычно из чечевицы готовят жидкие блюда – суп или крем-суп. Но вариаций приготовления блюд из этого продукта существует множество. Сегодня редакция FoodOboz делится тремя рецептами из чечевицы, которые смогут разнообразить ваш рацион.

Оладьи из чечевицы

Ингредиенты:

Чечевица – с расчетом на количество оладий

Специи – по вкусу

Вода – меньше половины стакана

Способ приготовления:

Замочите чечевицу на ночь. Промойте, поместите в блендер, добавьте любимые специи и немного воды. Взбейте. Выпекайте с двух сторон на небольшом огне. Масло использовать не обязательно.

Подавайте с салатом из свежих овощей.

Голубцы из чечевицы

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Ингредиенты:

На 6 порций: 1 чашка – 240 мл.

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Тушеная чечевица в томатном соусе – 3-4 чашки Капуста – 1 шт ⠀ Томатный соус – 2 чашки

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 190 ° C.

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2. Отварить кочан капусты.

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3. Залить дно формы для запекания томатным соусом, чтобы оно было полностью покрыто.

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4. Разогреть начинку и завернуть в капустные листья, положить голубцы в форму.

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5. Сверху залить соусом.

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6. Накрыть крышкой или фольгой. Отправить в разогретую духовку на 40-50 мин и готовить до полной мягкости и полупрозрачности листьев капусты.

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Подавать голубцы с бурым рисом и дополнительно полить сверху томатным соусом.

Котлеты из чечевицы

Ингредиенты:

Чечевица – 500 г

Лук – 1 шт

Картофель – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Соль / перец – по вкусу

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Хмели-сунели – щепотка

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Способ приготовления:

1. Чечевицу залить водой и оставить на ночь набухать.

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2. Слить всю воду и 2 раза перекрутить через мясорубку.

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3. Перекрутить лук чеснок и картофель.

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4. К фаршу добавить специи и хорошо перемешать.

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5. Разогреть сковороду с маслом и жарить котлеты под крышкой до золотистого цвета с двух сторон.

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