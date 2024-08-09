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Варить не нужно: как вкусно приготовить бюджетный и полезный булгур для перекуса
Булгур является очень ценным и вкусным продуктом, который можно готовить со сливочным маслом, свежими и морожеными овощами. К тому же его очень просто можно приготовить на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и полезного булгура с замороженными овощами и специями.
Ингредиенты:
- замороженный микс овощей
- сливочное масло
- 1 стакан булгура
- соль, паприка
- 3 ст. л соевого соуса
- 3 стакака воды
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте овощи.
2. Булгур промойте и добавьте в овощи, туда же добавьте специи и соевый соус, все хорошо перемешайте.
3. Готовьте под крышкой и на маленьком огне до готовности.
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