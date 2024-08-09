Булгур является очень ценным и вкусным продуктом, который можно готовить со сливочным маслом, свежими и морожеными овощами. К тому же его очень просто можно приготовить на сковороде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и полезного булгура с замороженными овощами и специями.

Ингредиенты:

замороженный микс овощей

сливочное масло

1 стакан булгура

соль, паприка

3 ст. л соевого соуса

3 стакака воды

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте овощи.

2. Булгур промойте и добавьте в овощи, туда же добавьте специи и соевый соус, все хорошо перемешайте.

3. Готовьте под крышкой и на маленьком огне до готовности.

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