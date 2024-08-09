Варить не нужно: как вкусно приготовить бюджетный и полезный булгур для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Булгур с овощами и специями

Булгур является очень ценным и вкусным продуктом, который можно готовить со сливочным маслом, свежими и морожеными овощами. К тому же его очень просто можно приготовить на сковороде.

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Вкусный булгур с овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и полезного булгура с замороженными овощами и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • замороженный микс овощей
  • сливочное масло
  • 1 стакан булгура
  • соль, паприка
  • 3 ст. л соевого соуса
  • 3 стакака воды

Способ приготовления: 

1. На сливочном масле обжарьте овощи.

Овощи для блюда

2. Булгур промойте и добавьте в овощи, туда же добавьте специи и соевый соус, все хорошо перемешайте. 

Как вкусно приготовить булгур с овощами

3. Готовьте под крышкой и на маленьком огне до готовности. 

Готовое блюдо

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