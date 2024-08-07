Молодую кукурузу можно не только варить, но еще и запекать в духовке и даже готовить в микроволновке. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, лучше всего ее готовить с маслом, специями.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной, молодой кукурузы с маслом, специями и чесноком.

Ингредиенты:

кукуруза

специи

масло растительное

чеснок

Способ приготовления:

1. Почистите кукурузу, смажьте маслом с чесноком. Посолите и добавьте копченую паприку.

2. Заверните кукурузу в пергамент, переложите в форму или противень.

3. Готовьте кукурузу 35 минут при 200С и после посыпать измельченной петрушкой.

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