Варить не нужно: сочная запеченная кукуруза со специями и маслом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт запеченной кукурузы

Молодую кукурузу можно не только варить, но еще и запекать в духовке и даже готовить в микроволновке. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, лучше всего ее готовить с маслом, специями.

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Как вкусно приготовить кукурузу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной, молодой кукурузы с маслом, специями и чесноком. 

Рецепт кукурузы

Ингредиенты:

  • кукуруза
  • специи
  • масло растительное
  • чеснок 

Способ приготовления: 

1. Почистите кукурузу, смажьте маслом с чесноком. Посолите и добавьте копченую паприку. 

Специи и масло для кукурузы

2. Заверните кукурузу в пергамент, переложите в форму или противень.

Сколько готовить кукурузу в духовке

3. Готовьте кукурузу 35 минут при 200С и после посыпать измельченной петрушкой.

Готовая кукуруза

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