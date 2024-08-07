Видео дня
Варить не нужно: сочная запеченная кукуруза со специями и маслом
Молодую кукурузу можно не только варить, но еще и запекать в духовке и даже готовить в микроволновке. Для того, чтобы она была сочной и вкусной, лучше всего ее готовить с маслом, специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной, молодой кукурузы с маслом, специями и чесноком.
Ингредиенты:
- кукуруза
- специи
- масло растительное
- чеснок
Способ приготовления:
1. Почистите кукурузу, смажьте маслом с чесноком. Посолите и добавьте копченую паприку.
2. Заверните кукурузу в пергамент, переложите в форму или противень.
3. Готовьте кукурузу 35 минут при 200С и после посыпать измельченной петрушкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: