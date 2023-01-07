Холодное время года и стресс, в котором сейчас живут украинцы, представляют значительную угрозу иммунитету. Такой продукт как имбирь поможет поддержать его, улучшит аппетит, поможет пищеварению, ускорит обмен веществ.

Как отмечает Vogue, лучше всего подойдет свежее растение, измельченное и разведенное в теплой воде с добавлением щепотки соли. Принимать 1-2 раза в день перед едой.

Если врач назначил кроворазжижающие препараты, то имбирь может помочь. Нужно смешать 15 мл свежевыжатого сока растения с 1 столовой ложкой меда и пить утром натощак.

При регулярном употреблении имбирь поможет предотвратить аутоиммунные заболевания. Нужно смешать по 5 грамм сухого порошка имбиря и порошка гудучи, и принимать рано утром. Также помогает при ревматоидном артрите и хронических воспалениях.

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Способствует очищению печени, ведь если 20 мл свежевыжатого сока имбиря развести в 100 мл теплой воды, и выпивать 1 раз в день утром натощак, можно улучшить ее состояние.

А еще продукт регулирует уровень глюкозы в крови. 5 г сухого порошка имбиря нужно смешать с 2,5 г порошка корицы, употреблять за 30 мин до еды, 2 раза в день с добавлением одной чайной ложки меда или развести в небольшом количестве теплой воды.

Также продукт оказывает бронхолитическое действие как муколитик. Выводит мокроту, очищает слизистые, облегчает застойные явления верхних и нижних дыхательных путей. Для этого нужно к 20 мл имбирного сока добавить 1 ст ложку меда и принимать рано утром и вечером.

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