Василий Вирастюк поделился рецептом пикантного блюда

Китайская еда – точно на любителя, ведь там всегда все остро, пряно, кисло и очень пикантно. Но, несмотря на это, много украинцев ее очень любят и даже – готовят самостоятельно.

Не исключением стал и украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье – Василий Вирастюк, который поделился в Instagram рецептом достаточно пикантного блюда – свиные уши по-китайски в остром соусе.

Ингредиенты:

Масло подсолнечное – 50 г

Соевый соус – 70-80 г

Морковь – 1 шт.

Свиные ушки (копченые) или вареные, порезанные соломкой – 0,5 кг

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Перец сладкий – 100 г

Перец чили – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Арахис – 50 г

Чеснок – 4 зуб.

Специальный ингредиент – "ерошпишта" – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Свиные ушки порежьте тоненькой соломкой. Перец помойте, удалите семена и также нарежьте соломкой вместе с огурцом. Чили разрежьте пополам, удалите семена и порежьте на 4 части. Морковь надрежьте средними брусочками. Чеснок измельчите. Хорошо разогрейте сковороду, налейте подсолнечное масло, поджарьте чеснок и перец чили, бросьте туда морковь, перемешайте и добавьте свиные уши, снова все тщательно перемешайте. Затем добавьте соевый соус и специальный ингредиент – "ерошпишта", все тщательно перемешайте, добавьте огурцы и арахис, перемешайте и можно подавать вкусное блюдо.

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