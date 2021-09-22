Василий Вирастюк поделился рецептом пикантного блюда
Китайская еда – точно на любителя, ведь там всегда все остро, пряно, кисло и очень пикантно. Но, несмотря на это, много украинцев ее очень любят и даже – готовят самостоятельно.
Не исключением стал и украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье – Василий Вирастюк, который поделился в Instagram рецептом достаточно пикантного блюда – свиные уши по-китайски в остром соусе.
Ингредиенты:
Масло подсолнечное – 50 г
Соевый соус – 70-80 г
Морковь – 1 шт.
Свиные ушки (копченые) или вареные, порезанные соломкой – 0,5 кг
Перец сладкий – 100 г
Перец чили – 1 шт.
Огурец свежий – 1 шт.
Арахис – 50 г
Чеснок – 4 зуб.
Специальный ингредиент – "ерошпишта" – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Свиные ушки порежьте тоненькой соломкой.
Перец помойте, удалите семена и также нарежьте соломкой вместе с огурцом.
Чили разрежьте пополам, удалите семена и порежьте на 4 части.
Морковь надрежьте средними брусочками.
Чеснок измельчите.
Хорошо разогрейте сковороду, налейте подсолнечное масло, поджарьте чеснок и перец чили, бросьте туда морковь, перемешайте и добавьте свиные уши, снова все тщательно перемешайте.
Затем добавьте соевый соус и специальный ингредиент – "ерошпишта", все тщательно перемешайте, добавьте огурцы и арахис, перемешайте и можно подавать вкусное блюдо.
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