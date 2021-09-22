Василий Вирастюк поделился рецептом пикантного блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
207
Василий Вирастюк поделился фирменным рецептом

Китайская еда – точно на любителя, ведь там всегда все остро, пряно, кисло и очень пикантно. Но, несмотря на это, много украинцев ее очень любят и даже – готовят самостоятельно.

Не исключением стал и украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье – Василий Вирастюк, который поделился в Instagram рецептом достаточно пикантного блюда – свиные уши по-китайски в остром соусе.

Ингредиенты:

  • Масло подсолнечное – 50 г

  • Соевый соус – 70-80 г

  • Морковь – 1 шт.

  • Свиные ушки (копченые) или вареные, порезанные соломкой – 0,5 кг

Видео дня

  • Перец сладкий – 100 г

  • Перец чили – 1 шт.

  • Огурец свежий – 1 шт.

  • Арахис – 50 г

  • Чеснок – 4 зуб.

  • Специальный ингредиент – "ерошпишта" – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Свиные ушки порежьте тоненькой соломкой.

  2. Перец помойте, удалите семена и также нарежьте соломкой вместе с огурцом.

  3. Чили разрежьте пополам, удалите семена и порежьте на 4 части.

  4. Морковь надрежьте средними брусочками.

  5. Чеснок измельчите.

  6. Хорошо разогрейте сковороду, налейте подсолнечное масло, поджарьте чеснок и перец чили, бросьте туда морковь, перемешайте и добавьте свиные уши, снова все тщательно перемешайте.

  7. Затем добавьте соевый соус и специальный ингредиент – "ерошпишта", все тщательно перемешайте, добавьте огурцы и арахис, перемешайте и можно подавать вкусное блюдо.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

​​​​​​​

Сейчас мы готовим

Все рецепты