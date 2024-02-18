Ватрушка – это один из самых любимых видов выпечки миллионов людей с самого детства. Поэтому важно иметь на вооружении проверенный рецепт, по которому в любой момент можно приготовить самые вкусные ватрушки.

Именно таким собственным рецептом поделилась фудблогер с ником valerikiry. В Instagram она рассказала, как приготовить ватрушки так, чтобы они получились наиболее удачными.

Ингредиенты для теста

Кефир – 170 мл

Желток – 2 шт

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Сахар – 45 гр

Мука – 300 гр

Масло растительное – 30 мл

Дрожжи сухие – 4 гр

Ингредиенты для присыпки

Мука – 30 гр

Сахар – 20 гр

Сливочное масло – 20 гр

Ингредиенты для начинки

Творог – 200 гр

Яичный белок – половина

Сахар – 30 гр

Ванильный сахар – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Сначала готовим опару. К кефиру комнатной температуры добавляем дрожжи, 2 ст.л. муки (из основного количества), 1 ст.л. сахара и оставляем на 20 минут.

2. Пока готовится опара, делаем начинку. Домашний сыр перемешиваем с сахаром и белком до однородности.

3. Добавляем в опару 2 желтка и сахар. Перемешиваем.

4. Понемногу добавляем муку. Сначала перемешиваем ложкой, затем вымешиваем руками.

5. Поэтапно добавляем в тесто масло, вымешиваем руками в течение 8 минут.

6. Оставляем тесто в теплом месте, пока оно не увеличится вдвое.

7. За это время делаем посыпку. Масло с сахаром и мукой перетираем в крошку.

8. Готовое тесто немного обходим и разделяем на 7 равных частей.

9. Формируем из частей теста шарики, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и делаем посреди каждого углубления с помощью дна стакана.

10. Смазываем ватрушки белком, выкладываем начинку, по желанию добавляем ягоды и оставляем в теплом месте на 20 минут. Украшаем присыпкой

11. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах.

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