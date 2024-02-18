Ватрушки, которые просто тают во рту: на чем приготовить, чтобы получились удачные
Ватрушка – это один из самых любимых видов выпечки миллионов людей с самого детства. Поэтому важно иметь на вооружении проверенный рецепт, по которому в любой момент можно приготовить самые вкусные ватрушки.
Именно таким собственным рецептом поделилась фудблогер с ником valerikiry. В Instagram она рассказала, как приготовить ватрушки так, чтобы они получились наиболее удачными.
Ингредиенты для теста
- Кефир – 170 мл
- Желток – 2 шт
- Сахар – 45 гр
- Мука – 300 гр
- Масло растительное – 30 мл
- Дрожжи сухие – 4 гр
Ингредиенты для присыпки
- Мука – 30 гр
- Сахар – 20 гр
- Сливочное масло – 20 гр
Ингредиенты для начинки
- Творог – 200 гр
- Яичный белок – половина
- Сахар – 30 гр
- Ванильный сахар – 2 ч.л.
Способ приготовления
1. Сначала готовим опару. К кефиру комнатной температуры добавляем дрожжи, 2 ст.л. муки (из основного количества), 1 ст.л. сахара и оставляем на 20 минут.
2. Пока готовится опара, делаем начинку. Домашний сыр перемешиваем с сахаром и белком до однородности.
3. Добавляем в опару 2 желтка и сахар. Перемешиваем.
4. Понемногу добавляем муку. Сначала перемешиваем ложкой, затем вымешиваем руками.
5. Поэтапно добавляем в тесто масло, вымешиваем руками в течение 8 минут.
6. Оставляем тесто в теплом месте, пока оно не увеличится вдвое.
7. За это время делаем посыпку. Масло с сахаром и мукой перетираем в крошку.
8. Готовое тесто немного обходим и разделяем на 7 равных частей.
9. Формируем из частей теста шарики, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и делаем посреди каждого углубления с помощью дна стакана.
10. Смазываем ватрушки белком, выкладываем начинку, по желанию добавляем ягоды и оставляем в теплом месте на 20 минут. Украшаем присыпкой
11. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах.
Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты ватрушек: