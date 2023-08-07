Ватрушки наоборот: как по-новому приготовить вкусную домашнюю выпечку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт ватрушек

Домашние ватрушки – очень вкусная домашняя выпечка, основа которых – творожное тесто. Для начинки можно использовать творог с изюмом, ягоды, а также будет вкусно с солеными начинками в виде твердого сыра с зеленью, а для более сытного варианта можно использовать фарш. 

Вкусные домашние ватрушки

Кулинар Талли поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних ватрушек из творожного теста, со сметанной начинкой. 

Рецепт ватрушек
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Ингредиенты:

Тесто: 

  • творог – 500 г
  • сливочное масло комнатной температуры – 200 г
  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 150 г
  • мука – 600 г
  • соль – щепотка 
  • сода негашеная – 0,5 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • ванильный сахар – 15 г

Начинка:

  • сметана – 400 г
  • сахар – 60 г
  • яйца – 2 шт. + 2 шт. для смазывания боков ватрушек
  • крахмал – 2 ч. л.
  • соль – щепотка 
  • ванильный сахар – 15 г

Способ приготовления:

1. В глубокую миску или чашу миксера положите творог, масло, яйца, сахар, соль, ванильный сахар. Все хорошо перемешайте. Просейте муку вместе с содой и разрыхлителем, добавьте в творожную массу, быстро замесите тесто, долго месить не нужно. 

Основа для теста

2. Готовое тесто разделите на 22-24 шарика. Выложите шарики на противень застеленный пергаментом. При помощи стакана сделайте углубление в шариках. 

Тесто для ватрушек

3. Желток смешайте с + 0,5 ч.л. воды перемешайте и смажьте этой смесью бока ватрушек. Посыпьте миндальными лепестками.

4. Начинка: смешайте все ингредиенты в миске, ложкой выложите начинку. 

Начинка для ватрушек

5. Выпекайте в хорошо разогретой духовке при температуре 180 С, пока ватрушки не станут румяными. Дайте им остыть, посыпьте сахарной пудрой. 

Творожные ватрушки

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