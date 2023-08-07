Домашние ватрушки – очень вкусная домашняя выпечка, основа которых – творожное тесто. Для начинки можно использовать творог с изюмом, ягоды, а также будет вкусно с солеными начинками в виде твердого сыра с зеленью, а для более сытного варианта можно использовать фарш.

Кулинар Талли поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних ватрушек из творожного теста, со сметанной начинкой.

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Ингредиенты:

Тесто:

творог – 500 г

сливочное масло комнатной температуры – 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 150 г

мука – 600 г

соль – щепотка

сода негашеная – 0,5 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

ванильный сахар – 15 г

Начинка:

сметана – 400 г

сахар – 60 г

яйца – 2 шт. + 2 шт. для смазывания боков ватрушек

крахмал – 2 ч. л.

соль – щепотка

ванильный сахар – 15 г

Способ приготовления:

1. В глубокую миску или чашу миксера положите творог, масло, яйца, сахар, соль, ванильный сахар. Все хорошо перемешайте. Просейте муку вместе с содой и разрыхлителем, добавьте в творожную массу, быстро замесите тесто, долго месить не нужно.

2. Готовое тесто разделите на 22-24 шарика. Выложите шарики на противень застеленный пергаментом. При помощи стакана сделайте углубление в шариках.

3. Желток смешайте с + 0,5 ч.л. воды перемешайте и смажьте этой смесью бока ватрушек. Посыпьте миндальными лепестками.

4. Начинка: смешайте все ингредиенты в миске, ложкой выложите начинку.

5. Выпекайте в хорошо разогретой духовке при температуре 180 С, пока ватрушки не станут румяными. Дайте им остыть, посыпьте сахарной пудрой.

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