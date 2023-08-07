Ватрушки наоборот: как по-новому приготовить вкусную домашнюю выпечку
Домашние ватрушки – очень вкусная домашняя выпечка, основа которых – творожное тесто. Для начинки можно использовать творог с изюмом, ягоды, а также будет вкусно с солеными начинками в виде твердого сыра с зеленью, а для более сытного варианта можно использовать фарш.
Кулинар Талли поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних ватрушек из творожного теста, со сметанной начинкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- творог – 500 г
- сливочное масло комнатной температуры – 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 150 г
- мука – 600 г
- соль – щепотка
- сода негашеная – 0,5 ч. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- ванильный сахар – 15 г
Начинка:
- сметана – 400 г
- сахар – 60 г
- яйца – 2 шт. + 2 шт. для смазывания боков ватрушек
- крахмал – 2 ч. л.
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 15 г
Способ приготовления:
1. В глубокую миску или чашу миксера положите творог, масло, яйца, сахар, соль, ванильный сахар. Все хорошо перемешайте. Просейте муку вместе с содой и разрыхлителем, добавьте в творожную массу, быстро замесите тесто, долго месить не нужно.
2. Готовое тесто разделите на 22-24 шарика. Выложите шарики на противень застеленный пергаментом. При помощи стакана сделайте углубление в шариках.
3. Желток смешайте с + 0,5 ч.л. воды перемешайте и смажьте этой смесью бока ватрушек. Посыпьте миндальными лепестками.
4. Начинка: смешайте все ингредиенты в миске, ложкой выложите начинку.
5. Выпекайте в хорошо разогретой духовке при температуре 180 С, пока ватрушки не станут румяными. Дайте им остыть, посыпьте сахарной пудрой.
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