Ароматные, пышные и сочные ватрушки с творогом – любимый десерт родом из детства и универсальная выпечка, которая не доставляет хлопот. Если вдруг вы не дружите с тестом, его можно и не использовать. Достаточно будет заменить на более простой продукт – бублики.

Рецепт ватрушек с творогом на основе бубликов опубликован в кулинарном блоге anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

бублики – 350 г

молоко – 400 мл

вода – 400 мл

творог – 300 г

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яйца – 2 шт

сахар – 1,5 ст

ванильный сахар – 1 п

Способ приготовления:

1. Молоко смешать с водой. Полученной жидкостью залить бублики и оставить на 1 час, чтобы стали мягкими.

2. Смешать творог, сахар, яйца, ванильный сахар. Взбить блендером.

3. Готовые бублики выложить на пергамент.

4. Внутрь каждого бублика выложить примерно по 1\2 ч. л. творога.

5. Выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов примерно 20-25 минут.

6. Дать полностью охладиться.

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