Ватрушки с творогом без теста: чем заменить основу

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Ватрушки с творогом без теста: чем заменить основу

Ароматные, пышные и сочные ватрушки с творогом – любимый десерт родом из детства и универсальная выпечка, которая не доставляет хлопот. Если вдруг вы не дружите с тестом, его можно и не использовать. Достаточно будет заменить на более простой продукт – бублики.

Рецепт ватрушек с творогом на основе бубликов опубликован в кулинарном блоге anny.cooking в Instagram.

Рецепт ватрушек с творогом на основе бубликов

Ингредиенты:

  • бублики – 350 г

  • молоко – 400 мл

  • вода – 400 мл

  • творог – 300 г

Чем заменить тесто в ватрушках
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  • яйца – 2 шт

  • сахар – 1,5 ст

  • ванильный сахар – 1 п

Способ приготовления:

Как приготовить низкокалорийные ватрушки

1. Молоко смешать с водой. Полученной жидкостью залить бублики и оставить на 1 час, чтобы стали мягкими.

2. Смешать творог, сахар, яйца, ванильный сахар. Взбить блендером.

Творожная начинка для ватрушек

3. Готовые бублики выложить на пергамент.

4. Внутрь каждого бублика выложить примерно по 1\2 ч. л. творога.

Ватрушки из бубликов

5. Выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов примерно 20-25 минут.

6. Дать полностью охладиться.

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