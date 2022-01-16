Ватрушки с творогом за 20 минут, которые не навредят фигуре: элементарная выпечка к чаю

Традиционные ватрушки считаются достаточно калорийным и мучным блюдом. И не смотря на то, что такая выпечка очень вкусная, ее приготовление занимает довольно много времени. Поэтому стоит воспользоваться новой идеей, на которую нужно потратить всего 20 минут, а ингредиенты подобраны с расчетом, чтобы сделать ватрушки максимально диетическими.

Рецепт нереально вкусных творожных ватрушек опубликован на странице ksenika_pp_ в Instagram.

Ингредиенты:

сыр – 200 г

яйца – 1 шт

мука – 60 г (можно любое)

разрыхлитель – 1/2 ч.л

соль

специи – по вкусу (вкусно добавить сухой чеснок и паприку)

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Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты, разделить на 3 шарика, сформировать ватрушку, поставить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

2. Приготовить начинку: смешать 120 г мягкого творога (или обычный сыр+сметана/греческий йогурт), 60 г тертого творога, нарезанную зелень, соль и специи.

3. Ватрушки достать из духовки, сверху добавить творожную начинку, оставить в духовке еще на 10 минут.

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