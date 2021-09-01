Вегетарианский бургер: чем заменить мясные и рыбные котлеты – лучшие альтернативы

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вегетарианский бургер

Приготовить вкусный бургер – не сложно, если он мясной, но вот не все любят его, но это не значит, что нужно отказаться от этого вкусного блюда. Ведь можно просто мясо и рыбу заменить овощами и получится не хуже, а полезнее.

Редакция FoodOboz делится 2 необычными рецептами вегетарианских бургеров без грамма мяса, которые точно станут вашими фаворитами.

1. Бургер с котлетой из фасоли

Бургер с котлетой из фасоли

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль – 2 банки

  • лук – 1 шт.

  • болгарский перец – 1 шт.

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  • булки цельнозерновые – 6-7 шт.

  • панировочные сухари – 300 г

  • сыр – 100 г

  • специи – по

    вкусу

  • оливковое масло – 1 ст. л.

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Смешай фасоль с панировочными сухарями, добавьте яйцо и очень тщательно перемешайте.

  2. Перец помойте, нарежьте вместе с луком, хорошо пожарьте на сковороде и добавьте к фасоли, посолите, поперчите.

  3. Руками сделайте котлетки, жарьте на сковороде 10 минут, выложите на бумажную салфетку.

  4. Булки выложите на противень или в форму и отправьте на 5-10 минут в духовку, чтобы они стали мягкими.

  5. Достаньте и соберите полезный бургер: булка – фасолевая котлета — сыр – булка.

2. Бургер с котлетой из свеклы и моркови

Бургер с котлетой из свеклы и моркови

Ингредиенты:

  • свекла – 200 г

  • морковь – 200 г

  • манка – 15 г

  • молоко – 50-80 мл

  • ​​​​​​​булки для бургера – 2-4 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. ​​​​​​​Помойте и отварите свеклу около 30 минут.

  2. Морковь почистите и натрите на мелкой терке.

  3. В сковороду налейте молоко, добавьте морковь, перемешайте и протушите несколько минут.

  4. ​​​​​​​Добавьте манку, быстро размешайте пока масса не загустеет.

  5. Свеклу натрите и добавьте туда же, перемешайте.

  6. ​​​​​​​Готовый фарш присолите, поперчите и еще жарьте около 5 минут.

  7. Руками формируем котлеты, выложите на сковороду и хорошо обжарьте, выложит

    горячую котлету на булку, можно добавить помидоры, лук, зелень – по желанию.

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