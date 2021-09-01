Вегетарианский бургер: чем заменить мясные и рыбные котлеты – лучшие альтернативы

Приготовить вкусный бургер – не сложно, если он мясной, но вот не все любят его, но это не значит, что нужно отказаться от этого вкусного блюда. Ведь можно просто мясо и рыбу заменить овощами и получится не хуже, а полезнее.

Редакция FoodOboz делится 2 необычными рецептами вегетарианских бургеров без грамма мяса, которые точно станут вашими фаворитами.

1. Бургер с котлетой из фасоли

Ингредиенты:

консервированная фасоль – 2 банки

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

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булки цельнозерновые – 6-7 шт.

панировочные сухари – 300 г

сыр – 100 г

специи – по вкусу

оливковое масло – 1 ст. л.

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

Смешай фасоль с панировочными сухарями, добавьте яйцо и очень тщательно перемешайте. Перец помойте, нарежьте вместе с луком, хорошо пожарьте на сковороде и добавьте к фасоли, посолите, поперчите. Руками сделайте котлетки, жарьте на сковороде 10 минут, выложите на бумажную салфетку. Булки выложите на противень или в форму и отправьте на 5-10 минут в духовку, чтобы они стали мягкими. Достаньте и соберите полезный бургер: булка – фасолевая котлета — сыр – булка.

2. Бургер с котлетой из свеклы и моркови

Ингредиенты:

свекла – 200 г

морковь – 200 г

манка – 15 г

молоко – 50-80 мл

​​​​​​​булки для бургера – 2-4 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

​​​​​​​Помойте и отварите свеклу около 30 минут. Морковь почистите и натрите на мелкой терке. В сковороду налейте молоко, добавьте морковь, перемешайте и протушите несколько минут. ​​​​​​​Добавьте манку, быстро размешайте пока масса не загустеет. Свеклу натрите и добавьте туда же, перемешайте. ​​​​​​​Готовый фарш присолите, поперчите и еще жарьте около 5 минут. Руками формируем котлеты, выложите на сковороду и хорошо обжарьте, выложит горячую котлету на булку, можно добавить помидоры, лук, зелень – по желанию.

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