Вегетарианский бургер: чем заменить мясные и рыбные котлеты – лучшие альтернативы
Приготовить вкусный бургер – не сложно, если он мясной, но вот не все любят его, но это не значит, что нужно отказаться от этого вкусного блюда. Ведь можно просто мясо и рыбу заменить овощами и получится не хуже, а полезнее.
Редакция FoodOboz делится 2 необычными рецептами вегетарианских бургеров без грамма мяса, которые точно станут вашими фаворитами.
1. Бургер с котлетой из фасоли
Ингредиенты:
консервированная фасоль – 2 банки
лук – 1 шт.
болгарский перец – 1 шт.
булки цельнозерновые – 6-7 шт.
панировочные сухари – 300 г
сыр – 100 г
специи – по
вкусу
оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Смешай фасоль с панировочными сухарями, добавьте яйцо и очень тщательно перемешайте.
Перец помойте, нарежьте вместе с луком, хорошо пожарьте на сковороде и добавьте к фасоли, посолите, поперчите.
Руками сделайте котлетки, жарьте на сковороде 10 минут, выложите на бумажную салфетку.
Булки выложите на противень или в форму и отправьте на 5-10 минут в духовку, чтобы они стали мягкими.
Достаньте и соберите полезный бургер: булка – фасолевая котлета — сыр – булка.
2. Бургер с котлетой из свеклы и моркови
Ингредиенты:
свекла – 200 г
морковь – 200 г
манка – 15 г
молоко – 50-80 мл
булки для бургера – 2-4 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и отварите свеклу около 30 минут.
Морковь почистите и натрите на мелкой терке.
В сковороду налейте молоко, добавьте морковь, перемешайте и протушите несколько минут.
Добавьте манку, быстро размешайте пока масса не загустеет.
Свеклу натрите и добавьте туда же, перемешайте.
Готовый фарш присолите, поперчите и еще жарьте около 5 минут.
Руками формируем котлеты, выложите на сковороду и хорошо обжарьте, выложит
горячую котлету на булку, можно добавить помидоры, лук, зелень – по желанию.
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