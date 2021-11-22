Венесуэльские арепасы: как приготовить необычное и простое блюдо

Арепас – универсальная лепешка из кукурузной муки, которая является традиционным блюдом в Венесуэле и Колумбии. В этих странах ее используют практически каждый день. Здесь можно сочетать совершенно разнообразные начинки, как сладкие, так и соленые – все зависит от вкусовых предпочтений.

Идеей приготовления такой лепешки поделилась lica_kar на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

кукурузная мука – 300 г

вода⠀

майонез/масло – 1 ст.л

соль по вкусу⠀

тертый сыр – 70 г

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Способ приготовления:

1. Высыпать в емкость кукурузную муку, добавить примерно 500 мл воды.

2. Добавить 1 столовую ложку майонеза и 1/2 столовой ложки сливочного масла или маргарина, тертый творог.

3. Перемешать руками до однородности.

4. Готовую смесь разделить на кусочки, руки смочить теплой водой, чтобы не прилипать, придать круглую форму.

5. Жарить на антипригарной сковороде без добавления масла. Переворачивать каждые 2-3 минуты (4-6 раз).

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