5 вещей, которые можно легко отчистить кофейной гущей

Кофейная гуща, благодаря своим абразивным свойствам, может быть использована как скраб для очистки кастрюль, духовок и средство устранения неприятного запаха в холодильнике.

О необычных способах использования кофе сообщило издание Tap Warehouse.

1. Скребок

Молотый кофе имеет грубую текстуру и поэтому идеально подходит для очистки кастрюль и сковородок. Вам нужно только смешать 2-3 чайные ложки молотого кофе с мылом и теплой водой. Нанесите это средство на мягкую губку и просто натирайте посуду до чистоты. Стоит отметить, что кофе также имеет обезжиривающие свойства, что значительно облегчает мытье посуды.

Видео дня

2. Очистка гриля и духовки

По словам экспертов Tap Warehouse, естественная кислотность кофе поможет удалить грязь и жир из духовки или гриля. Решетки нужно замочить в раковине на 45 минут, добавив несколько ложек растворимого кофе. Затвердевшие пятна теперь должны легко смываться.

3. Запахи холодильника

С помощью кофе можно очистить от неприятных запахов холодильник. Вам нужно только насыпать в чашку кофейную гущу или несколько целых зерен кофе и поставить внутрь. Она быстро поглотит запахи. Этот способ работает и для пакетов с мусором. Одной чайной ложки гущи на дне будет достаточно – неприятные ароматы должны исчезнуть.

4. Очистка поверхностей

Кофе можно использовать даже для чистки твердых поверхностей. Смешав несколько чайных ложек растворимого кофе с мыльной водой, у вас получится эффективный очиститель для плитки и деревянных поверхностей.

5. Прочистка слива

Если кухонная мойка не смывается, смешайте кофейную гущу с жидким мылом и залейте кипятком. Вскоре сток раковины будут очищен, а в придачу она будет источать приятный аромат.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомится с рецептами: