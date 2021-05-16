Весенние пироги на скорую руку: 3 лучшие начинки

Если вам хочется приготовить пирог с соленой начинкой, но не хочется заморачиваться – эти простые и быстрые рецепты точно для вас. Более того – потратите минимум времени и продуктов.

Редакция FoodOboz подготовила для вас три элементарных, но очень вкусных начинки для сытного пирога.

Грибная

Грибная начинка для пирога. Источник: kot-obzhora.ru

Ингредиенты для начинки:

Грибы – 400 г

Масло сливочное – 1 ст. л.

Масло оливковое – 3 ст. л.

Вино (сухое белое) – 2 ст. л.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Тимьян – 1-2 веточки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко измельчаем лук, отправляем в сковороду со сливочным маслом, обжариваем до прозрачного цвета, это свидетельствует о том, что он не твердый, добавляем натертый чеснок в конце и жарим 1-2 минуты, чтобы он не сгорел. Мелко режим грибы, отправляем их туда же, накрываем крышкой и тушим. Спустя минут 5-7, когда жидкость выпарится, можно добавить вино, травы и приправить солью, перцем по вкусу. Готовые грибы оставьте остывать, лучше всего их накрыть пергаментной бумагой с небольшим отверстием посередине.

Луковая

Пирог с зеленым луком. Источник: kot-obzhora.ru

Ингредиенты:

лук зеленый – пучок

яйца – 2 шт

твердый сыр или пармезан – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте мелко лук, добавьте сырые яйца, хорошо посолите, поперчите, добавьте сыр и все аккуратно, тщательно перемешайте. Начинка готова.

Рыбная

Рыбная начинка. Источник: kot-obzhora.ru

Ингредиенты:

любая рыба на ваш вкус – 300-400 г

лук – 1 шт.

сливочное масло – 30-50 г

яйца – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

зелень любая – пучок

Способ приготовления:

Рыбу можно отварить, запечь или пропарить. После этого снимите кожу, она не пригодится, выберите все косточки, порежьте на кусочки или просто порвите руками. Порежьте лук, отправьте на сковороду со сливочным маслом, хорошо обжарьте, посолите, поперчите. Дайте ему хорошо остыть. Возьмите большую миску и смешайте там рыбу, остывший лук и сырое яйцо, хорошо все перемешайте, если нужно – еще посолите и поперчите, можно добавить немного измельченной зелени.

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