Весной уже совсем не хочется калорийных майонезных салатов из отварных овощей. Организму нужна легкая пища. Поэтому для салатов следует использовать свежие овощи и заправки на основе растительного масла, измельченной зелени и пряностей.

Идея приготовления зеленого весеннего салата без майонеза опубликована на странице фудблогера Дарии Дарико (recesi_dariko) в Instagram. В основе заправки для такого блюда авокадо, которое нужно сбить.

Ингредиенты:

капуста молодая – 400 г (можно и обычную, только тогда ее нужно хорошо принять руками)

огурец – 2 шт

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Ингредиенты для заправки:

авокадо – 1 шт.

зелень (петрушка, шпинат, базилик – любая) – 30 г

оливковое масло – 3 ст.л.

сок – 1/2 лимона

вода – 2 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

орешки (любые) – 15 г

Способ приготовления:

1. Капусту мелко порезать.

2. Огурцы порезать кубиком.

3. Для заправки смешать очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло.

4. Все сбить блендером.

5. Заправить салат.

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