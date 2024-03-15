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Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить
Весной уже совсем не хочется калорийных майонезных салатов из отварных овощей. Организму нужна легкая пища. Поэтому для салатов следует использовать свежие овощи и заправки на основе растительного масла, измельченной зелени и пряностей.
Идея приготовления зеленого весеннего салата без майонеза опубликована на странице фудблогера Дарии Дарико (recesi_dariko) в Instagram. В основе заправки для такого блюда авокадо, которое нужно сбить.
Ингредиенты:
- капуста молодая – 400 г (можно и обычную, только тогда ее нужно хорошо принять руками)
- огурец – 2 шт
Ингредиенты для заправки:
- авокадо – 1 шт.
- зелень (петрушка, шпинат, базилик – любая) – 30 г
- оливковое масло – 3 ст.л.
- сок – 1/2 лимона
- вода – 2 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- орешки (любые) – 15 г
Способ приготовления:
1. Капусту мелко порезать.
2. Огурцы порезать кубиком.
3. Для заправки смешать очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло.
4. Все сбить блендером.
5. Заправить салат.
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