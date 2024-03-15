Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить

Весной уже совсем не хочется калорийных майонезных салатов из отварных овощей. Организму нужна легкая пища. Поэтому для салатов следует использовать свежие овощи и заправки на основе растительного масла, измельченной зелени и пряностей.

Идея приготовления зеленого весеннего салата без майонеза опубликована на странице фудблогера Дарии Дарико (recesi_dariko) в Instagram. В основе заправки для такого блюда авокадо, которое нужно сбить.

Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить

Ингредиенты:

  • капуста молодая – 400 г (можно и обычную, только тогда ее нужно хорошо принять руками)
  • огурец – 2 шт
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Ингредиенты для заправки:

  • авокадо – 1 шт.
  • зелень (петрушка, шпинат, базилик – любая) – 30 г
  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • сок – 1/2 лимона
  • вода – 2 ст.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • орешки (любые) – 15 г

Способ приготовления:

Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить

1. Капусту мелко порезать.

2. Огурцы порезать кубиком.

Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить

3. Для заправки смешать очищенный авокадо, зелень, лимонный сок, воду, соль, орехи и оливковое масло.

Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить

4. Все сбить блендером.

Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить

5. Заправить салат.

Весенний салат без майонеза с молодой капустой: чем заправить

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