Традиционные заправки для весенних салатов – это майонез, растительное масло или сметана. Но если вы готовите свое блюдо из редиса и огурца, очень удачным решением будет сделать греческий соус. Он очень легкий, нежный и готовится из полезных компонентов.

Идея приготовления весеннего салата из редиса и огурцов опубликована на странице фудблогера Олеси Чепиль (chepil_olesia) в Instagram. Для сладкого вкуса в салат добавляется яблоко.

Ингредиенты:

2-3 огурца

8-10 шт редиса

2 яблока

пучок зеленого лука

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Для соуса:

200 г натурального йогурта

2 ст.л. винного уксуса

1 ч.л. дижонской горчицы

1 ч.л меда

1-2 зубчика чеснока

соль, перец

Способ приготовления:

1. Огурец, яблоко и редис нарезать тоненько на маленькие ломтики.

2. Зелень лука измельчить.

3. В отдельной тарелке смешайте все ингредиенты для соуса.

4. Соединить соус с нарезанными овощами и яблоком.

5. Украсить сверху зеленым луком.

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