Весенний салат из редиса и огурцов: чем заправить, кроме майонеза и масла

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
141
Весенний салат из редиса и огурцов: чем заправить, кроме майонеза и масла

Традиционные заправки для весенних салатов – это майонез, растительное масло или сметана. Но если вы готовите свое блюдо из редиса и огурца, очень удачным решением будет сделать греческий соус. Он очень легкий, нежный и готовится из полезных компонентов.

Идея приготовления весеннего салата из редиса и огурцов опубликована на странице фудблогера Олеси Чепиль (chepil_olesia) в Instagram. Для сладкого вкуса в салат добавляется яблоко.

Весенний салат из редиса и огурцов: чем заправить, кроме майонеза и масла

Ингредиенты:

  • 2-3 огурца
  • 8-10 шт редиса
  • 2 яблока
  • пучок зеленого лука
Видео дня

Для соуса:

  • 200 г натурального йогурта
  • 2 ст.л. винного уксуса
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 ч.л меда
  • 1-2 зубчика чеснока
  • соль, перец

Способ приготовления:

Весенний салат из редиса и огурцов: чем заправить, кроме майонеза и масла

1. Огурец, яблоко и редис нарезать тоненько на маленькие ломтики.

Весенний салат из редиса и огурцов: чем заправить, кроме майонеза и масла

2. Зелень лука измельчить.

3. В отдельной тарелке смешайте все ингредиенты для соуса.

Весенний салат из редиса и огурцов: чем заправить, кроме майонеза и масла

4. Соединить соус с нарезанными овощами и яблоком.

Весенний салат из редиса и огурцов: чем заправить, кроме майонеза и масла

5. Украсить сверху зеленым луком.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты