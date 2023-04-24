Весенний салат из редиса и огурцов: чем заправить, кроме майонеза и масла
Традиционные заправки для весенних салатов – это майонез, растительное масло или сметана. Но если вы готовите свое блюдо из редиса и огурца, очень удачным решением будет сделать греческий соус. Он очень легкий, нежный и готовится из полезных компонентов.
Идея приготовления весеннего салата из редиса и огурцов опубликована на странице фудблогера Олеси Чепиль (chepil_olesia) в Instagram. Для сладкого вкуса в салат добавляется яблоко.
Ингредиенты:
- 2-3 огурца
- 8-10 шт редиса
- 2 яблока
- пучок зеленого лука
Для соуса:
- 200 г натурального йогурта
- 2 ст.л. винного уксуса
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 ч.л меда
- 1-2 зубчика чеснока
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Огурец, яблоко и редис нарезать тоненько на маленькие ломтики.
2. Зелень лука измельчить.
3. В отдельной тарелке смешайте все ингредиенты для соуса.
4. Соединить соус с нарезанными овощами и яблоком.
5. Украсить сверху зеленым луком.
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