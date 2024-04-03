Весной салаты лучше всего готовить из свежих овощей, с зеленью, зеленым луком. Заправлять можно не только майонезом, лучше домашним, а также сметаной, йогуртом. Для пикантности добавьте чеснок, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и бюджетного салата из свежего огурца.

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Ингредиенты:

свежие огурцы

вареные яйца

редиска

Дополнительно:

майонез или сметана

зелень любая

Способ приготовления:

1. Порежьте редиску, огурцы и яйца.

2. Добавьте майонез, перемешайте и можно есть.

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