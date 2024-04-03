Видео дня
"Весенний" салат из трех ингредиентов для легкого ужина: готовится с майонезом
Весной салаты лучше всего готовить из свежих овощей, с зеленью, зеленым луком. Заправлять можно не только майонезом, лучше домашним, а также сметаной, йогуртом. Для пикантности добавьте чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и бюджетного салата из свежего огурца.
Ингредиенты:
- свежие огурцы
- вареные яйца
- редиска
Дополнительно:
- майонез или сметана
- зелень любая
Способ приготовления:
1. Порежьте редиску, огурцы и яйца.
2. Добавьте майонез, перемешайте и можно есть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: