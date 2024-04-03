"Весенний" салат из трех ингредиентов для легкого ужина: готовится с майонезом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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'Весенний' салат из трех ингредиентов для легкого ужина: готовится с майонезом

Весной салаты лучше всего готовить из свежих овощей, с зеленью, зеленым луком. Заправлять можно не только майонезом, лучше домашним, а также сметаной, йогуртом. Для пикантности добавьте чеснок, специи.

Свежая редиска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и бюджетного салата из свежего огурца.

Вкусный весенний салат
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Ингредиенты: 

  • свежие огурцы 
  • вареные яйца
  • редиска

Дополнительно: 

  • майонез или сметана
  • зелень любая 

Способ приготовления: 

1. Порежьте редиску, огурцы и яйца.

Приготовление салата

2. Добавьте майонез, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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